Το Μπιρό της World Aqautics θέτει άμεσα σε ισχύ κανονισμό που απαγορεύει τη συμμετοχή στις διοργανώσεις τους σε όσους εμπλέκονται με τους Enhanced Games.

Η συμμετοχή του Κριστιάν Γκολομέεβ, αλλά και άλλων κολυμβητών στην προώθηση των Enhanced Games, μίας διοργάνωσης που υποχρεώνει τους αθλητές να λάβουν μέρος έχοντας κάνει χρήση απαγορευμένων ουσιών, προκάλεσε την αντίδραση της παγκόσμιας ομοσπονδίας υγρού στίβου.

Στη συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της την Τρίτη (3/6) η World Aquatics υιοθέτησε νέο κανονισμό, που τίθεται άμεσα σε ισχύ και με τον οποίο «άτομα που υποστηρίζουν, εγκρίνουν ή συμμετέχουν σε αθλητικές εκδηλώσεις που υιοθετούν τη χρήση επιστημονικών εξελίξεων ή άλλων πρακτικών που μπορεί να περιλαμβάνουν απαγορευμένες ουσίες ή/και απαγορευμένες μεθόδους, δεν θα είναι επιλέξιμα για να κατέχουν θέσεις στην World Aquatics ή να συμμετέχουν σε αγώνες, εκδηλώσεις ή άλλες δραστηριότητές της».



Η πρόβλεψη αυτή δεν αφορά μόνο την αθλητική ιδιότητα, αλλά και οποιαδήποτε άλλη (π.χ. προπονητές, ιατρικό προσωπικό, αξιωματούχοι κ.τ.λ.) με την οποία θα μπορούσε κάποιος να εμπλέκεται σε διοργανώσεις της παγκόσμιας ομοσπονδίας.

🟦 World Aquatics has adopted a new Bylaw that reinforces its steadfast commitment to clean sport.



👉Under the new Bylaw, individuals who support, endorse, or participate in sporting events that embrace the use of scientific advancements or other practices that may include…