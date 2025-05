H Γκρέτσεν Γουόλς πέτυχε τη 2η επίδοση όλων των εποχών στα 50μ. πεταλούδα (vid)

Η Γκρέτσεν Γουόλς κολύμπησε τα 50μ. πεταλούδα σε 24.93 κι έγινε η 2η αθλήτρια στην ιστορία που κατεβαίνει τα 25 δευτερόλεπτα στο αγώνισμα.

Η απόφαση όλα τα αγωνίσματα στα 50μ. να συμπεριληφθούν στο πρόγραμμα των Ολυμπιακών Αγώνων από το Λος Άντζελες το 2028, άνοιξε για τα καλά την όρεξη της Γκρέτσεν Γουόλς, με την 23χρονη Αμερικανίδα να σημειώνει 24.93 στο πρωτάθλημα TYR Pro Swim Series στη Φλόριντα.

Η Γουόλς βελτίωσε το δικό της εθνικό ρεκόρ, 25.11 από το 2023 κι έγινε η 2η αθλήτρια που κατεβαίνει τα 25 δευτερόλεπτα, μετά τη Σάρα Σιέστρεμ, κάτοχο της παγκόσμιας επίδοσης με 24.43 από το 2014. Στην ίδια κούρσα η Κέιτ Ντάγκλας σημείωσε 25.39 και η Ρέγκαν Σμιθ 25.63, αντίστοιχα.

H Γουόλς στο Παρίσι κατέκτησε τα πρώτα τέσσερα μετάλλιά της σε Ολυμπιακούς Αγώνες, το ασημένιο στα 100μ. πεταλούδα και τρία σε αγωνίσματα σκυταλοδρομιών.

Τον Δεκέμβριο στο παγκόσμιο πρωτάθλημα 25άρας πισίνας στη Βουδαπέστη, πέτυχε 11 συνολικά παγκόσμια ρεκόρ, τα περισσότερα που έχουν σημειωθεί από αθλήτρια σε μια διοργάνωση.

