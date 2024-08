Αδιανόητη τραγωδία: 28χρονος πνίγηκε κατά την διάρκεια των CrossFit Games 2024 (vid)

O 28χρονος Λαζάρ Ντούκιτς πνίγηκε κατά την διάρκεια του αγωνίσματος της κολύμβησης 800 μέτρων των GrossFit Games 2024.

Σε τραγωδία εξελίχθηκε το GrossFit Games 2024 στο Τέξας, καθώς ένας από τους αθλητές που συμμετείχαν έχασε την ζωή του και μάλιστα σε κοινή θέα...

Κατά την διάρκεια του αγωνίσματος της κολύμβησης των 800 μέτρων, ο Λαζάρ Ντούκιτς λίγο πριν φτάσει στον τερματισμό και ειδικά στο σημείο όπου μπορούσε να πατήσει, άρχισε να πνίγεται.

Όπως μπορείτε να δείτε και στο video, ο 28χρονος δεν προχωράει καθόλου, βρίσκεται στο ίδιο σημείο και προσπαθεί να κρατηθεί στην επιφάνεια, με τους συναθλητές του και τους διοργανωτές, να μην έχουν καταλάβει τι συμβαίνει.

Μάλιστα, υπάρχουν αναφορές πως κάποιος θεατής επιχείρησε να βουτήξει για να τον βοηθήσει, αλλά ένας διασώστης που βρισκόταν πάνω σε μία σανίδα τον απομάκρυνε, καθώς ούτε και αυτός είχε αντιληφθεί την σοβαρότητα της κατάστασης.

Έτσι, ο Ντούκιτς πνίγηκε μπροστά σε τόσο κόσμο και τόσο κοντά στην ακτή, με τους διοργανωτές να εκδίδουν ανακοίνωση πως θα κάνουν οτι μπορούν για να βοηθήσουν την οικογένειά του.

Lazar Dukic gasped for air and appeared to drown before the finish line. It's messed up that Crossfit Games didn't have lifeguards on jet skis. A spectator jumped in to help but was turned away by a lifeguard on a paddle board. Heartbroken. @CrossFitGames #crossfitgames pic.twitter.com/GPIAGJ9cwD