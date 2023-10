Η Αυστραλή Κέιλι ΜακΚίουν πριν από μια εβδομάδα «άγγιξε» το παγκόσμιο ρεκόρ στα 50μ. ύπτιο στο κλειστό κολυμβητήριο του ΟΑΚΑ, κάτι που πέτυχε στον αγώνα του παγκοσμίου κυπέλλου στη Βουδαπέστη.

Η Κέιλι ΜακΚίουν ό,τι δεν κατάφερε πριν από μια εβδομάδα στην Αθήνα στα 50μ. ύπτιο, το πέτυχε στον 3ο αγώνα του παγκοσμίου κυπέλλου κολύμβησης στη Βουδαπέστη.

Η 22χρονη Αυστραλή με 26.86 έκανε δικό της το παγκόσμιο ρεκόρ, καταρρίπτοντας τα 26.98 που είχε η Κινέζα Σιανγκ Λιου από τις 21 Αυγούστου 2018, στους Ασιατικούς Αγώνες στην Τζακάρτα.

Στο κλειστό κολυμβητήριο του ΟΑΚΑ η ΜακΚίουν είχε πάρει την πρωτιά με 27.02. Τώρα στην ουγγρική πρωτεύουσα έγινε η δεύτερη κολυμβήτρια που κατεβαίνει τα 27 δευτερόλεπτα στο αγώνισμα και έχει πλέον στην κατοχή της το παγκόσμιο ρεκόρ και στις τρεις αποστάσεις του υπτίου.

Yes! @ee_oly you are the absolute queen of Backstroke!



Kaylee Mckeown holds now World Records for all backstroke events

50m26.86

100m 57.45

200m 2:03.14 (and short course 1:58.94)#swimming pic.twitter.com/Kz0HHXzaL1