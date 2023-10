Ο Αμπντελραχμάν Σαμέχ δεν θέλησε να γιορτάσει τη νίκη του στα 50μ. πεταλούδα στο παγκόσμιο κύπελλο της Αθήνας, λέγοντας «τα αδέλφια μου σκοτώνονται στην Παλαιστίνη αυτή τη στιγμή»

O Αμπντελραχμάν Σαμέχ ήταν ο μεγάλος νικητής στον τελικό των 50μ. πεταλούδα στο παγκόσμιο κύπελλο της Αθήνας, την Κυριακή (15/10) στο ΟΑΚΑ.

Ο 23χρονος Αιγύπτιος με 23.04 άφησε πίσω του τον Αυστραλό, Άιζακ Κούπερ (23.19) και τον Αμερικανό, Μάικλ Άντριου (23.32).

Οταν κλήθηκε από τον Αυστραλό, παρουσιαστή της World Aquatics, Τζον Μέισον να κάνει την καθιερωμένη πρώτη δήλωση ο Αμπντελραχμάν Σαμέχ αναφέρθηκε στη -νέα- γενοκτονία που γνωρίζει ο λαός της Παλαιστίνης.

After the war, remember Abdulrahman Sameh, the Egyptian hero who got the gold medal and sacrificed his swimming career to expose the occupation's crimes.@WorldAquatics is trying to overshadow him and they deleted his pics from all its platforms!#PalestineGenocide#IsraelGazaWar pic.twitter.com/UtfSLzXjja