Η επτάκις Ολυμπιονίκης, Κέϊτι Λεντέκι, κυριάρχησε στα 800 μέτρα ελεύθερο του πρωταθλήματος των Ηνωμένων Πολιτειών, σημειώνοντας τον τρίτο καλύτερο χρόνο στην ιστορία του αγωνίσματος.

Στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος που διεξάγεται στην Ινδιανάπολη, η 26χρονη Αμερικανίδα, κάλυψε την απόσταση σε 8:07.07, που είναι η δεύτερη καλύτερη... δική της επίδοση, μετά το παγκόσμιο ρεκόρ, που σημείωσε στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Ρίο Ντε Τζανέϊρο, το 2016, με 8:04.79.

Εμφανώς ικανοποιημένη, η κορυφαία κολυμβήτρια, η οποία εξασφάλισε την παρουσία της στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Φουκουόκα (23-30 Ιουλίου), δήλωσε μετά τον αγώνα:

«Ήταν υπέροχα. Είμαι χαρούμενη με αυτήν την επίδοση. Ανυπομονούσα να αρχίσουν οι αγώνες και να δω όλες αυτές τις γρήγορες κούρσες».

