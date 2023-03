Η Σάμερ ΜακΙντος στα τράιαλς του Καναδά ξεκίνησε με ένα μεγάλο παγκόσμιο ρεκόρ, με χρόνο 3:56.08 στα 400 ελεύθερο.

Τα τράιαλς του Καναδά στην κολύμβηση, εν όψει παγκοσμίου πρωταθλήματος, ξεκίνησαν με ένα μεγάλο παγκόσμιο ρεκόρ.

Η Σάμερ ΜακΙντος ήταν αυτή που το έκανε στα 400 μέτρα ελεύθερο, όπου τερμάτισε σε χρόνο 3:56.08. Κατέρριψε με εντυπωσιακό τρόπο το προηγούμενο ρεκόρ, το οποίο άνηκε στην Αριάρν Τίτμους από την Αυστραλία και ήταν 3:56.40 από τον περασμένο Μάιο, με τις δύο αθλήτριες συν τις Αμερικανίδες, να μας προϊδεάζουν για μεγάλες κούρσες στην Φουκουόκα.

WORLD RECORD



SUMMER MCINTOSH



3:56.08



She’s done it again. She breaks Ariane Titmus’ World Record time of 3:56.32. Incredible. @CBCOlympics pic.twitter.com/E5WGId8kfv