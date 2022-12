Ο Νίκολας Σάντος σε ηλικία 42 ετών και 10 μηνών ολοκλήρωσε την πλούσια καριέρα του κατακτώντας στη Μελβούρνη για 4η φορά το χρυσό μετάλλιο στα 50μ. πεταλούδα σε παγκόσμιο πρωτάθλημα 25άρας πισίνας.

Καλά τα παγκόσμια ρεκόρ, οι μεγάλες επιδόσεις, όμως όλα τα φώτα στη 2η ημέρα στο παγκόσμιο πρωτάθλημα 25άρας πισίνας στη Μελβούρνη στρέφονται δικαιωματικά στον Νίκολας Σάντος.

Ο Βραζιλιάνος, που φυσικά και αποτέλεσε την εξαίρεση στον κανόνα, καθώς σε ηλικία 42 ετών και 10 μηνών έγινε παγκόσμιος πρωταθλητής στα 50μ. πεταλούδα και παράλληλα ο γηραιότερος αθλητής που γίνεται πρωταθλητής κόσμου στην κολύμβηση.

Και μετά τη νίκη του στη Μελβούρνη δήλωσε πως αυτή ήταν η τελευταία κούρσα της καριέρας του.

Ο Σάντος, γεννημένος στις 14 Φεβρουαρίου 1980, πρωτοεμφανίστηκε σε παγκόσμιο πρωτάθλημα κολύμβησης πριν από 21 χρόνια στη Φουκουόκα.

"It's the last race of my career" Nicholas Santos



Santos announced his retirement afterGold Medal and new Championships Record in the 50m Fly 21.78.#FINAMelbourne22 @timebrasil pic.twitter.com/qOe2STXHIe