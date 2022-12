O Aπόστολος Χρήστου κατέλαβε την 5η θέση στα 100μ. ύπτιο με 49.68 στο παγκόσμιο πρωτάθλημα 25άρας πισίνας της Μελβούρνης.

O Aπόστολος Χρήστου προσπάθησε να προσθέσει ένα ακόμα μετάλλιο στην πλούσια συλλογή του, καταλαμβάνοντας τελικά την 5η θέση στα 100μ. ύπτιο με 49.68 στο παγκόσμιο πρωτάθλημα 25άρας πισίνας στη Μελβούρνη.

Ο 26χρονος κολυμβητής κολύμπησε πολύ κοντά στο πανελλήνιο ρεκόρ που σημείωσε στο χθεσινό ημιτελικό (49.66), όμως θα χρειαζόταν να πάει ακόμα πιο γρήγορα για να διεκδικήσει το χάλκινο μετάλλιο στο αγώνισμα.



Στον 3ο τελικό της καριέρας του σε παγκόσμιο πρωτάθλημα 25άρας πισίνας, ο κολυμβητής του Απόστολου Βελέντζα κατέλαβε την υψηλότερη μέχρι τώρα θέση, καθώς πέρυσι στο Άμπου Ντάμπι ήταν ήταν 7ος στα 100μ. ύπτιο με 49.91 και 8ος στα 50μ. ύπτιο (23.08).

Και σε λιγότερο από 24 ώρες μπαίνει στη μάχη διάκρισης και στα 50μ. ύπτιο, καθώς το πρωί της Πέμπτης (15/12, 02:29 ώρα Ελλάδας) αγωνίζεται στον προκριματικό του αγωνίσματος, έχοντας τον 4ο καλύτερο χρόνο από τους συμμετέχοντες.

Στον σημερινό τελικό ο Χρήστου περνούσε σταθερά 4ος μέχρι τα 75μ. (είχε πέρασμα 23.83 στα μισά της κούρσας), όμως στα τελευταία 25μ. δεν είχε τις απαιτούμενες δυνάμεις να κυνηγήσει θέση στο βάθρο, καταλαμβάνοντας τελικά την 5η θέση.

Με βάση τις επιδόσεις του ημιτελικού, ο Ράιαν Μέρφι δικαιολόγησε απόλυτα το ρόλο του φαβορί. Ο Αμερικανός από τα 49.17 κατέβηκε στα 48.50, κατακτώντας το χρυσό μετάλλιο, για να επαναλάβει ό,τι πέτυχε στο παγκόσμιο πρωτάθλημα 25άρας στη Χανγκζού το 2018.

Μάλιστα, η επίδοση του Μέρφι αποτελεί νέο ρεκόρ αγώνων, καταρρίπτοντας τα 48.95 που είχε ο Ρώσος Στάνισλαβ Ντόνετς από τη διοργάνωση του 2010 στο Ντουμπάι.

🇺🇸Ryan Murphy is the new World Champion in the 100m Backstroke event with a Championships Record! 48.50



