Ένα ακόμα εισιτήριο, για τον Στέργιο Μπίλα, βγήκε στην τελευταία ημέρα του χειμερινού πρωταθλήματος κολύμβησης στο ΟΑΚΑ

Με καλές επιδόσεις ολοκληρώθηκε στο κλειστό κολυμβητήριο του ΟΑΚΑ το χειμερινό πρωτάθλημα Όπεν κατηγορίας. Στους μεγάλους πρωταγωνιστές της 3ης ημέρας περνά ο Στέργιος Μπίλας. Ο 21χρονος κολυμβητής του Εθνικού συνδύασε τη νίκη του στα 50μ. πεταλούδα με ατομικό ρεκόρ στα 23.79, εξασφαλίζοντας την παρουσία του στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα τον Αύγουστο στη Ρώμη, καθώς το όριο ήταν στα 23.87.

Πολύ καλή, για την εποχή, ήταν η παρουσία της Άννας Ντουντουνάκη στα 50μ. πεταλούδα. Η κολυμβήτρια που ανήκει στην Team Future της Bwin, επικράτησε με 26.38, επιβεβαιώνοντας το όριο για το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα της Ρώμης. Φυσικά η πρωταθλήτρια Ευρώπης στα 100μ. πεταλούδα, έχει εξασφαλισμένη την παρουσία της τόσο στο παγκόσμιο πρωτάθλημα της Βουδαπέστης, όσο και στο ευρωπαϊκό της Ρώμης.

Έντονος συναγωνισμός υπήρξε στα 400μ. μικτή ατομική, με τελικό νικητή τον Απόστολο Παπαστάμο. Ο αθλητής που ανήκει στην Team Future της Bwin, σημείωσε 4:20.63 και επικράτησε του Βασίλη Σοφικίτη (4:20.81,), που επιβεβαίωσε το όριο για το ευρωπαϊκό εφήβων-νεανίδων.



Ο Απόστολος Χρήστου (ΟΣΦΠ) με το 54.34 στα 100μ. ύπτιο (868 βαθμοί με τη διεθνή βαθμολογία) και η Νόρα Δράκου (ΠΑΟ) με 28.25 στα 50μ. ύπτιο (871 βαθμοί), αναδείχθηκαν οι κορυφαίοι στους Χειμερινούς Αγώνες ΟΠΕΝ που ολοκληρώθηκαν σήμερα Κυριακή (27/2) στο κλειστό κολυμβητήριο του ΟΑΚΑ.

Τα μετάλλια της 3ης ημέρας

ΑΝΔΡΕΣ

100μ. ελεύθερο Βαζαίος (ΟΦ Νέας Ιωνίας) 49.65, Παπαδόπουλος (ΝΟ Αλεξανδρούπολης) 50.53, Μάριος Χρυσομάλλης (ΝΟ Καλαμάτας) 50.62.

200μ. ύπτιο: Σίσκος (Αρης) 2:01.44, Ζιάμπρας (Αθλητική Ακαδ. Αστέρια) 2:05.30, Καρκαλιανίδης (ΟΘΑ Καβάλας) 2:05.66

50μ. πεταλούδα: Μπίλας (Εθνικός Π.) 23.79, Παπαδόπουλος (ΝΟ Αλεξανδρούπολης) 23.92, Κωνσταντίνος Στάμου (ΑΟ Παλαιού Φαλήρου) 24.18.

100μ. πρόσθιο Θώμογλου (Αρης) 1:01.68, Μερετσόλιας (ΑΟ Παλαιού Φαλήρου) 1:01.89, Τσαλιάγκος (ΑΣΚ Ντερή) 1:03.34

400μ. μικτή ατομική: Παπαστάμος (Ολυμπιακός) 4:20.63, Σοφικίτης (Ολυμπιακός) 4:20.81, Γιουρτζίδης (Εθνικός Π.) 4:22.14

1.500μ. ελεύθερο: Μάρκος (ΝΟ Καλαμακίου) 8:02.96, Δαλδογιάννης (ΠΑΟΚ) 8:11.56, Νέγρης (Ολυμπιακός) 8:14.75



ΓΥΝΑΙΚΕΣ

100μ. ελεύθερο Δράκου (Παναθηναϊκός) 56.53, Βλάχου (ΑΝΟ Αργυρούπολης) 57.12, Κλικοπούλου (Ολυμπιακός) 57.49

200μ. ύπτιο: Ψωμιάδη (Ποσειδών) 2:19.45, Πεππέ (ΑΣΚ Ντερή) 2:21.32, Ραγκούση (ΓΣ Πετρούπολης) 2:23.13

50μ. πεταλούδα: Ντουντουνάκη (Παναθηναϊκός) 26.38, Καπρίνη (Ολυμπιακός) 27.37, Μεριζάι (Αλβανία) 27.71

100μ. πρόσθιο: Αγγελάκη (Ωκεανός) 1:09.41, Κοντογεώργου (Ολυμπιακός) 1:11.57, Δέστε (ΑΟ Παλαιού Φαλήρου) 1:12.63

400μ. μικτή ατομική: Ζαφειράτου (Εθνικός Π.) 5:01.70, Ζαμαρία (ΑΟ Παλαιού Φαλήρου) 5:03.85, Χρόνη (ΣΚ Ροή) 5:04.47

800μ. ελεύθερο: Ρακοπούλου (ΑΣΚ Ντερή) 8:57.61, Βασιλάκη (Τρίτων Ηρακλείου) 9:02.76, Γιαννοπούλου (ΑΟ Παλαιού Φαλήρου) 9:19.21

Ματαίωση στο παγκόσμιο Ε/Ν του Καζάν

Στο μεταξύ η FINA ανακοίνωσε σήμερα τη ματαίωση του παγκοσμίου πρωταθλήματος κολύμβησης που θα γινόταν στο Καζάν, αποτέλεσμα της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία.

Η διεθνής ομοσπονδία υγρού στίβου προσθέτει ότι δεν πρόκειται να διοργανώσει καμία μελλοντική εκδήλωση στη Ρωσία, «εφόσον η σοβαρή κρίση συνεχίζεται», παραπέμποντας στο μέλλον τις αποφάσεις για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κολύμβησης σε 25άρα πισίνα, που επίσης έχει ανατεθεί στο Καζάν και είναι προγραμματισμένο για τον Δεκέμβριο.

FINA reiterates its pledge to provide whatever practical support it can to members of the Aquatics family who are impacted by this situation and expresses its deepest sympathies and support to the people of Ukraine pic.twitter.com/0vBx8VVjWG