Παραιτήθηκε στέλεχος της κολυμβητικής ομοσπονδίας των ΗΠΑ επειδή μία τρανς αθλήτρια συμμετείχε σε αγώνες

Μετά από 30 χρόνια η Σύνθια Μίλεν άφησε την θέση της στην κολυμβητική ομοσπονδία των ΗΠΑ, διαμαρτυρόμενη για την συμμετοχή της Λία Τόμας σε κολεγιακό μίτινγκ.

Αντιδράσεις έχει ξεσηκώσει στις ΗΠΑ η κίνηση της επί 30 χρόνια στελέχους της κολυμβητικής ομοσπονδίας της χώρας, Σύνθια Μίλεν, να παραιτηθεί από το πόστο της.

Ο λόγος που προχώρησε σε αυτή την ενέργεια ήταν για να διαμαρτυρηθεί για το γεγονός ότι μια τρανς αθλήτρια, η Λία Τόμας, πήρε την άδεια να αγωνιστεί κόντρα σε γυναίκες, αλλά η Μίλεν παραιτήθηκε από το πόστο της λίγο πριν το εθνικό πρωτάθλημα των ΑμεΑ στην Βόρεια Καρολίνα.

«Είπα στους συνεργάτες μου ότι δεν μπορώ να συνεχίσω στο άθλημα που επιτρέπει σε άτομα που είναι βιολογικά άνδρες να αγωνίζονται κόντρα σε γυναίκες. Ότι ήταν δίκαιο στην κολύμβηση, έχει καταστραφεί. Δεν θέλω με αυτό να γίνω σκληρή στη Λία. Είναι ένα παιδί του Θεού, ένα πολύτιμο άτομο, αλλά εδώ μιλάμε για σώματα που ανταγωνίζονται. Εχει ανδρικό σώμα και αυτό δεν πρόκειται να αλλάξει ποτέ» ανέφερε σε γράμμα της, ενώ μιλώντας στους Times συνέχισε να δικαιολογεί την στάση της.

«Αν η Λία είχε έρθει στο γραφείο μου (του διαιτητή) θα της έλεγα ότι μπορεί να αγωνιστεί ή σε κούρσα επίδειξης ή σε αγώνα trial. Δεν είναι δίκαιο να αγωνίζεται κόντρα σε αυτές τις κοπέλες» πρόσθεσε, ενώ τους ισχυρισμούς της όσον αφορά την διαφορά δυναμικότητας, επιβεβαίωσε ένα βίντεο (στο οποίο ωστόσο το άτομο που το ανέβασε χρησιμοποιεί προσβλητικά σχόλια για την τρανς αθλήτρια) από τους αγώνες όπου η Τόμας κερδίζει με…40 δευτερόλεπτα διαφορά.

Just to show you how absurd this is. Here’s the trans swimmer “Lia” Thomas crushing all of the female competitors by 40 seconds. This is what that looks like in real time. A total farce.



