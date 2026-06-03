Μπαρτζώκας: «Πάντα το πρώτο ματς είναι το πιο σημαντικό, δεν υπάρχει καμία κούραση»

Στη νίκη του Ολυμπιακού επί του Παναθηναϊκού στο Game 1 των τελικών αναφέρθηκε στις δηλώσεις του ο Γιώργος Μπαρτζώκας.

Ο Ολυμπιακός επικράτησε του Παναθηναϊκού με 82-76 και έκανε το 1-0 στη σειρά των τελικών, με τον Γιώργο Μπαρτζώκα στις δηλώσεις του να αναφέρεται στη νίκη των Πειραιωτών.

Αρχικά τόνισε πως δεν θα ήταν εύκολα, λέγοντας πως οι «πράσινοι» έπαιξαν καλά, ενώ τόνισε πως ομάδα που θέλει τίτλους δεν μπορεί να λέει πως είναι κουρασμένη.

Αναλυτικά όσα είπε ο Γιώργος Μπαρτζώκας:

«Δεν θα ήταν εύκολο. Ο Παναθηναϊκός έχει ομάδα και έπαιξε καλά, μας έβαλε πίεση με τα τρίποντα του Μήτογλου. Εμείς σκοράραμε με τις δεύτερες ευκαιρίες που πήραμε από τα ριμπάουντ. Πάντα το πρώτο ματς είναι το πιο σημαντικό. Σήμερα ήταν ο Χολ και ο Νιλικίνα έξω, την επόμενη φορά ίσως πρέπει να είναι κάποιος άλλος.

Θα αναλύσουμε το παιχνίδι και αύριο θα δείξουμε βίντεο. Στην επίθεση χάσαμε πολλές φορές την μπάλα μέσα από τα χέρια μας. Μας έβαλαν πίεση. Πάντα είναι για την γηπεδούχο ομάδα πιο πιεστικό το πρώτο ματς.

Δεν υπάρχει καμία κούραση. Η ομάδα που θέλει να κερδίσει τίτλους, δεν μπορεί να λέει πως είναι κουρασμένη αυτή την περίοδο. Πρέπει να ξεχνάμε και κούραση και τα πάντα».