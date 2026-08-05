Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα: Εκτός τελικού στα 3μ. ο Αυθίνος
Μένοντας στην 23η θέση, ο Θεόφιλος Αυθίνος δεν κατάφερε να προκριθεί στον τελικό των καταδύσεων από τραμπολίνο 3μ. στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Υγρού στίβου, το οποίο διεξάγεται στο Παρίσι.
Ο Έλληνας αθλητής έκανε μία αξιόλογη εμφάνιση. Μάλιστα, βρισκόταν εντός 20άδας έως την 6η και τελευταία προσπάθεια, στην οποία όμως έχασε σημαντικό έδαφος και υποχώρησε στην κατάταξη. Ο ίδιος ολοκλήρωσε τον αγώνα, συγκεντρώνοντας 310,40 βαθμούς.
Το πρόγραμμα στα αγωνίσματα των καταδύσεων ολοκληρώνεται την Πέμπτη (6/8), με την Σταύρο Σιφναίο να είναι η ελληνική εκπροσώπηση στον προκριματικό της πλατφόρμας 10μ. Ο αγώνας αναμένεται να ξεκινήσει στις 11:30 ώρα Ελλάδας.
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