Εκτός τελικού έμεινε ο Θεόφιλος Αυθίνος στον προκριματικό των καταδύσεων από τραμπολίνο 3μ. του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος Υγρού στίβου.

Μένοντας στην 23η θέση, ο Θεόφιλος Αυθίνος δεν κατάφερε να προκριθεί στον τελικό των καταδύσεων από τραμπολίνο 3μ. στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Υγρού στίβου, το οποίο διεξάγεται στο Παρίσι.

Ο Έλληνας αθλητής έκανε μία αξιόλογη εμφάνιση. Μάλιστα, βρισκόταν εντός 20άδας έως την 6η και τελευταία προσπάθεια, στην οποία όμως έχασε σημαντικό έδαφος και υποχώρησε στην κατάταξη. Ο ίδιος ολοκλήρωσε τον αγώνα, συγκεντρώνοντας 310,40 βαθμούς.

Το πρόγραμμα στα αγωνίσματα των καταδύσεων ολοκληρώνεται την Πέμπτη (6/8), με την Σταύρο Σιφναίο να είναι η ελληνική εκπροσώπηση στον προκριματικό της πλατφόρμας 10μ. Ο αγώνας αναμένεται να ξεκινήσει στις 11:30 ώρα Ελλάδας.