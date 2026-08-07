Διεθνής ποδοσφαιριστής από την Ουγκάντα ξυλοκοπήθηκε μέχρι θανάτου κοντά στο σπίτι του
Μια τραγική είδηση που συγκλονίζει τον χώρο του ποδοσφαίρου έρχεται από την Ουγκάντα, καθώς το απόγευμα της περασμένης Τετάρτης (5/8), η ομάδα της SC Villa γνωστοποίησε τον θάνατο του 27χρονου αρχηγού της, Ντέιβιντ Οβόρι.
Γεννηθείς το 1998, ο Οβόρι ήταν διεθνής με την εθνική ομάδα της χώρας (σσ Ουγκάντα) και έπεσε θύμα άγριου ξυλοδαρμού από ομάδα αγνώστων, την ώρα που επέστρεφε στο σπίτι του. Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, η ομάδα δραστών χτυπούσε τον ποδοσφαιριστή με πέτρες, πριν του αφαιρέσουν τα προσωπικά του αντικείμενα και διαφύγουν, αφήνοντάς τον αναίσθητο στο έδαφος.
Αμέσως μεταφέρθηκε στο κοντινότερο νοσοκομείο, όπου δυστυχώς υπέκυψε στα τραύματά του, βυθίζοντας σε πένθος την ευρύτερη περιοχή της Καμπάλα και φυσικά ολόκληρη τη χώρα.
"Ils ont frappé le joueur avec des pavés, avant de lui dérober ses effets personnels" ➡️ https://t.co/deXHspYQre— L'Équipe (@lequipe) August 6, 2026
Âgé de 27 ans, David Owori, capitaine du club ougandais SC Villa et joueur de la sélection nationale d'Ouganda, a été agressé en pleine rue et battu à mort près de… pic.twitter.com/8fvxl4IE5x
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