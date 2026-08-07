Την τελευταία του πνοή άφησε σε ηλικία 27 ετών ο διεθνής με την Ουγκάντα, Ντέιβιντ Οβόρι, μετά από επίθεση που δέχθηκε κοντά στο σπίτι του.

Μια τραγική είδηση που συγκλονίζει τον χώρο του ποδοσφαίρου έρχεται από την Ουγκάντα, καθώς το απόγευμα της περασμένης Τετάρτης (5/8), η ομάδα της SC Villa γνωστοποίησε τον θάνατο του 27χρονου αρχηγού της, Ντέιβιντ Οβόρι.

Γεννηθείς το 1998, ο Οβόρι ήταν διεθνής με την εθνική ομάδα της χώρας (σσ Ουγκάντα) και έπεσε θύμα άγριου ξυλοδαρμού από ομάδα αγνώστων, την ώρα που επέστρεφε στο σπίτι του. Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, η ομάδα δραστών χτυπούσε τον ποδοσφαιριστή με πέτρες, πριν του αφαιρέσουν τα προσωπικά του αντικείμενα και διαφύγουν, αφήνοντάς τον αναίσθητο στο έδαφος.

Αμέσως μεταφέρθηκε στο κοντινότερο νοσοκομείο, όπου δυστυχώς υπέκυψε στα τραύματά του, βυθίζοντας σε πένθος την ευρύτερη περιοχή της Καμπάλα και φυσικά ολόκληρη τη χώρα.