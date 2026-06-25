Συνάντηση Βρούτση με τον «χάλκινο» πρωταθλητή Ευρώπης, Στέφανο Δημόπουλο

Τον πρωταθλητή του κάνοε/καγιάκ σπριντ, Στέφανο Δημόπουλο, ο οποίος πριν μερικές ημέρες κατέκτησε δύο χάλκινα μετάλλια (500μ. και 1.000μ.) στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα της Πορτογαλίας, υποδέχθηκε στο γραφείο του ο αναπληρωτής υπουργός Αθλητισμού, Γιάννης Βρούτσης.

Τον αθλητή συνόδευσε η έφορος των Εθνικών ομάδων και υπεύθυνη Σχολικού και Πανεπιστημιακού Αθλητισμού στο ΔΣ της ΕΟΚΚ, Χρύσα Τσαμοπούλου, η οποία ευχαρίστησε τον κ. Βρούτση για τις πρόσφατες ενέργειες έκτακτης επιχορήγησης της Ομοσπονδίας, η οποία κάλυψε το συνολικό ποσό πολυετούς χρέους, επιτρέποντας την οριστική διευθέτηση ενός προβλήματος που ταλαιπωρούσε το άθλημα επί σχεδόν δύο δεκαετίες και αποκατέστησε την προοπτική και τη βιωσιμότητά του.

Στο πλαίσιο της συνάντησης, ο αναπληρωτής υπουργός Αθλητισμού τόνισε ότι η Πολιτεία κάνει ό,τι είναι δυνατόν για την ανάπτυξη κάθε αθλήματος και ανακοίνωσε πως εντός των προσεχών ημερών θα υπάρξουν εξαιρετικά ευχάριστες εξελίξεις, αναφορικά με το Ολυμπιακό Κωπηλατοδρόμιο στον Σχοινιά, που είναι η προπονητική έδρα του κάνοε/καγιάκ σπριντ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, με τη διπλή επιτυχία του, ο Στέφανος Δημόπουλος γίνεται μόλις ο δεύτερος Έλληνας αθλητής (μετά την Αντιγόνη Ντρισμπιώτη), που επωφελείται από το άρθρο 83 του ν. 5128/2024 και, εξαιτίας των δύο μεταλλίων στην ίδια διεθνή διοργάνωση, έχει πλέον δικαίωμα διορισμού στο Δημόσιο, πέραν των οικονομικών επιβραβεύσεων που ούτως ή άλλως παρέχει ετησίως η Πολιτεία στους διακεκριμένους αθλητές.