Στις 8-10 Μαΐου θα διοργανωθεί στη Θεσσαλονίκη το 11ο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Stand Up Paddle (SUP).

Ο Ναυτικός Όμιλος Θεσσαλονίκης, υπό την αιγίδα της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, σε συνεργασία με την Ελληνική Ομοσπονδία Κάνοε-Καγιάκ, σε συνδιοργάνωση με τον Δήμο Θεσσαλονίκης και με την υποστήριξη του Δήμου Καλαμαριάς, θα φιλοξενήσει μία από τις σημαντικότερες διοργανώσεις θαλάσσιου αθλητισμού στη χώρα, το

11ο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Stand Up Paddle (SUP), το οποίο θα πραγματοποιηθεί από τις 8 έως τις 10 Μαΐου 2026, στις εγκαταστάσεις του Ναυτικού Ομίλου Θεσσαλονίκης, παράλληλα με τη 2η φάση του Πανελληνίου Κυπέλλου SUP.

Η διοργάνωση αναμένεται να συγκεντρώσει κορυφαίους αθλητές από όλη την Ελλάδα, καθώς και συμμετοχές από το εξωτερικό, αναδεικνύοντας το υψηλό επίπεδο του αθλήματος και προσφέροντας ένα εντυπωσιακό θέαμα στο θαλάσσιο μέτωπο της Θεσσαλονίκης.

Αγωνίσματα Πρωταθλήματος

Στο πλαίσιο του πρωταθλήματος θα διεξαχθούν τα εξής αγωνίσματα:

● Sprint (100μ.)

● Technical Race (περίπου 1.000μ.)

● Long Distance (5–10km)

Πρόγραμμα Αγώνων

Πέμπτη 7 Μαΐου

● 12:00 – Συνέντευξη Τύπου

● 19:30 – Τεχνική Σύσκεψη

Παρασκευή 8 Μαΐου (πρωί)

● Αγωνίσματα Sprint (100μ.)

Σάββατο 9 Μαΐου

● Αγωνίσματα Technical Race (περίπου 1.000μ.)

🎉 Σάββατο 9 Μαΐου | 19:00–21:00

● Απονομές Sprint & Technical Race

● Επίσημη εκδήλωση στον Ναυτικό Όμιλο Θεσσαλονίκης

Κυριακή 10 Μαΐου

● Αγωνίσματα Long Distance (5–10km)

● Διεξαγωγή του 1st SUP Fun Race Challenge – 5km

● Απονομές Long Distance

● Κλήρωση 4 SUP (HOMATHLON) για τους συμμετέχοντες του Fun Race

● Ολοκλήρωση αγώνων

1st SUP Fun Race Challenge – Ανοιχτή Διοργάνωση

Παράλληλα με το πρωτάθλημα, την Κυριακή 10 Μαΐου και ώρα 10:00, με εκκίνηση από τον Λευκό Πύργο, θα πραγματοποιηθεί το 1st SUP Fun Race Challenge (5km), ένας ανοιχτός αγώνας που απευθύνεται στο ευρύ κοινό.

Η συμμετοχή είναι δυνατή για άτομα άνω των 14 ετών, με δική τους σανίδα (inflatable ή hard board), ενώ είναι υποχρεωτική η χρήση leash και σωσιβίου (PFD), καθώς και η υποβολή δήλωσης συμμετοχής και ιατρικής βεβαίωσης, σύμφωνα με τους όρους της προκήρυξης.

Ο αγώνας έχει μη αγωνιστικό χαρακτήρα, με στόχο τη διάδοση του αθλήματος και τη συμμετοχή του κοινού σε μία μοναδική θαλάσσια εμπειρία.

Στο τέλος της διοργάνωσης θα πραγματοποιηθεί κλήρωση με 4 σανίδες SUP (HOMATHLON) για τους συμμετέχοντες.

Μία διοργάνωση ανοιχτή στο κοινό

Το 11ο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα SUP αποτελεί όχι μόνο μία κορυφαία αθλητική διοργάνωση, αλλά και μία γιορτή του αθλητισμού και της θάλασσας, ανοιχτή σε κατοίκους και επισκέπτες της πόλης, ενισχύοντας τη θέση της Θεσσαλονίκης ως προορισμού αθλητικών και θαλάσσιων δραστηριοτήτων.

Η διοργάνωση τελεί υπό την αιγίδα της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού