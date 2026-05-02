Η επιτυχημένη συμμετοχή των αθλητών στους διεθνείς αγώνες Κανόε Καγιάκ «President Cup 2026» στο Αζερμπαϊτζάν και ο απολογισμός με τα μετάλλια και τους τελικούς.

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η συμμετοχή των Ελλήνων αθλητών στους διεθνείς αγώνες Κάνοε Καγιάκ "President Cup 2026", το οποίο διεξήχθη στους υδάτινους στίβους του Sugovushan και του Mingachevir στο Αζερμπαϊτζάν. Οι νεαροί πρωταθλητές μας απέδειξαν το υψηλό αγωνιστικό τους επίπεδο, κατακτώντας δύο μετάλλια και σημειώνοντας πλασαρίσματα σε τελικούς.

Οι μεγάλες επιτυχίες

Η δεύτερη ημέρα των αγώνων ήταν η πιο καρποφόρα για την ελληνική ομάδα. Ο Γιάννης Καλαβρουζιώτης ανέβηκε στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου, κατακτώντας την 1η θέση και το χρυσό μετάλλιο στο Κ1 500μ (κατηγορία 2008-09). Η επιτυχία συνεχίστηκε στο Κ2 500μ, όπου οι Γιάννης Καλαβρουζιώτης και Νίκος Κατσούρης κατέλαβαν την 3η θέση (χάλκινο μετάλλιο), επιβεβαιώνοντας την καλή τους συνεργασία.

Αγωνιστική Παρουσία

Την τελευταία ημέρα των αγώνων, στα 1000μ, ο Έκτορας Κιαπέκος κατέλαβε την 5η θέση στον τελικό με χρόνο 4.16,64, ενώ ο Γιάννης Καλαβρουζιώτης τερμάτισε 7ος, αγωνιζόμενος παρά τις ενοχλήσεις στην πλάτη. Σημαντικές ήταν επίσης οι επιδόσεις των Νίκου Κατσούρη (6η θέση στον τελικό Κ1 200μ) και Μιχάλη Μπροκαλάκη, οι οποίοι έφτασαν μέχρι τους ημιτελικούς των αγωνισμάτων τους, αποκομίζοντας "αγωνιστικά χιλιόμετρα" απαραίτητα για τη συνέχεια της χρονιάς.

Δήλωση Ομοσπονδιακού Προπονητή

Ο Ομοσπονδιακός Προπονητής, Μανόλης Αγγελάκης, δήλωσε ικανοποιημένος από τη συνολική παρουσία:

«Η συμμετοχή μας στο President Cup είχε σαφώς θετικό πρόσημο. Αναλύσαμε κάθε κούρσα διεξοδικά σε θέματα τεχνικής, τακτικής και ψυχολογίας. Τα παιδιά απέκτησαν πολύτιμα εφόδια για τη σεζόν που μόλις ξεκίνησε. Συγχαρητήρια σε όλους για την προσπάθεια».

Η ελληνική αποστολή επιστρέφει με το βλέμμα στραμμένο στις επόμενες διοργανώσεις, έχοντας θέσει βάσεις για μια επιτυχημένη αγωνιστική χρονιά.