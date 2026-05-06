Σαν σήμερα, το 2018 η ΑΕΚ έγραψε ακόμα μια χρυσή σελίδα στην ιστορία της, καθώς πανηγύρισε μπροστά στο κοινό της την κατάκτηση του BCL, κάτι που θέλει να επαναλάβει και φέτος.

Αποστολή στη Μπανταλόνα: Νίκος Καρφής

Η Βασίλισσα θα κοντραριστεί με τη Μάλαγα στον ημιτελικό του BCL, αύριο Πέμπτη 7η Μάη. Πάντως πολύ όμορφη ημέρα για την ΑΕΚ είναι η σημερινή. Η 6η Μαΐου του 2018 δεν θα ξεχαστεί ποτέ από τον κόσμο και τον οργανισμό της Ένωσης.

Εκείνο το υπέροχο βράδυ της 6ης Μάη λοιπόν, η ομάδα του Ντράγκαν Σάκοτα έγραφε ιστορία με την κατάκτηση του BCL στο ΟΑΚΑ μετά το 100-94 επί της Μονακό με MVP τον Γκριν.

Στο κατάμεστο από 20.000 ΟΑΚΑ, η ΑΕΚ πανηγύρισε τον τίτλο του BCL και έγινε... βασίλισσα ξανά. Επιτυχία που θέλει να επαναλάβει στη φετινή διοργάνωση, με το Final Four να διεξάγεται στη Μπανταλόνα.

Εκείνη ήταν η τρίτη ευρωπαϊκή κούπα για την Ένωση και φέτος φιλοδοξεί να φτάσει στην 4η κατάκτηση, με τον Σάλε να είναι ξανά στον πάγκο της. Ο άνθρωπος των επιτυχιών.

Το φύλλο αγώνα του τελικού

ΑΕΚ (Σάκοτα): Γκριν 19 (1), Χάρις 9 (10 ριμπάουντ), Τζέιμς 13, Σάκοτα 16 (3), Ξανθόπουλος 2, Χάντερ 10, Λαρεντζάκης 8 (2), Μαυροειδής 7, Πάντερ 16 (3), Βασιλόπουλος.

ΜΟΝΑΚΟ (Μίτροβιτς): Κούπερ 8 (1 τρίποντο, 9 ασίστ), Έβανς 6 (1), Γκλαντίρ 18 (4), Λακόμπ 12, Ρόμπινσον 13, Κραφτ 9, Τζόζεφ, Κικάνοβιτς 12 (1), Ρούντεζ, Σι 8, Τραορέ 8.