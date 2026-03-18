Τεράστια επιτυχία για το «1st Paddle Challenge - Poros 2026»

Τεράστια ήταν η συμμετοχή που υπήρξε στο «1st Paddle Challenge - Poros 2026» με περισσότερους από 400 αθλητές και αθλήτριες από 35 σωματεία.

Με συναρπαστικές στιγμές αθλητικής δράσης πραγματοποιήθηκε στον Πόρο, το τριήμερο από τις 13 έως τις 15 Μαρτίου 2026, το «1st Paddle Challenge - Poros 2026», σηματοδοτώντας με εντυπωσιακό τρόπο μια νέα εποχή για τα αθλήματα της Ελληνικής Ομοσπονδίας Κάνοε-Καγιάκ, Όρθιας Σανιδοκωπηλασίας, Κυματολίσθησης με Σανίδα (Ε.Ο.Κ.-Κ.)

Η διοργάνωση, που έφερε κοντά αθλητές, φίλους του ναυταθλητισμού και πλήθος επισκεπτών, αποτέλεσε πρωτοβουλία της Ε.Ο.Κ.-Κ. και υλοποιήθηκε σε συνεργασία με τον Όμιλο Ναυτικών Αθλημάτων Τροιζηνίας (Ο.Ν.Α.Τ.), με την πολύτιμη στήριξη του Δήμου Πόρου και του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πόρου, υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Αττικής. Χορηγοί επικοινωνίας της διοργάνωσης ήταν η ΕΡΤ και η ΕΡΑ ΣΠΟΡ.

Με φόντο το μοναδικό θαλάσσιο τοπίο του νησιού και με συμμετοχές υψηλού επιπέδου, το «1st PaddleChallenge - Poros 2026» συγκέντρωσε στον Πόρο περισσότερους από 400 αθλητές και αθλήτριες από 35 σωματεία από όλη τη χώρα. Παράλληλα φίλοι της θάλασσας συμμετείχαν στις ανοιχτές κατηγορίες, μετατρέποντας τη διοργάνωση σε μια μεγάλη γιορτή των κουπιών και των αθλημάτων της θάλασσας.

Το αγωνιστικό πρόγραμμα περιλάμβανε κορυφαίες διοργανώσεις εθνικού επιπέδου, όπως το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα SUP Sprint, το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Κάνοε-Καγιάκ Μεγάλων Αποστάσεων, την Πανελλήνια Συνάντηση Ανάπτυξης Κάνοε-Καγιάκ, το Πανελλήνιο Κύπελλο SUP (Τεχνικός Αγώνας), το Πανελλήνιο Κύπελλο SUP Μεγάλων Αποστάσεων, τους αγώνες OPEN Dragon Boat, τον Διασυλλογικό αγώνα Κάνοε-Καγιάκ Σπριντ του Ο.Ν.Α.Τ. και τους ΟΡΕΝ αγώνες Καγιάκ και SUP.

Οι αγώνες διεξήχθησαν σε διαφορετικές περιοχές του νησιού, προσφέροντας μοναδικές εικόνες και αναδεικνύοντας τη φυσική ομορφιά του Πόρου, αλλά και τη δυναμική του ως ανερχόμενου ναυταθλητικού προορισμού. Ξεχωριστό χαρακτήρα στη διοργάνωση προσέδωσε η παρουσία παγκόσμιων πρωταθλητών στο SUP από την Ελλάδα, η εντυπωσιακή συμμετοχή των αθλητών και αθλητριών στους αγώνες μεγάλων αποστάσεων του Κάνοε-Καγιάκ, η πρώτη διεξαγωγή αγώνων Dragon Boat με τη συμμετοχή διεθνών αποστολών από τη Σερβία και την Κύπρο, καθώς και η συμμετοχή των Special Olympics στους Διασυλλογικούς Αγώνες.

Θερμές ευχαριστίες απευθύνονται προς τον Δήμαρχο Πόρου,κ. Γεώργιος Κουτουζή, τον Πρόεδρο του Ο.Ν.Α.Τ., κ. Κωνσταντίνο Φαλιέρο, τον Πρόεδρο του Λιμενικού Ταμείου Πόρου,κ. Κωνσταντίνο Μουτζουβή, τον Διοικητή του Κ.Ε. Πόρου, Αντιπλοίαρχο ΣπυρίδωναΚαφαντάρης, καθώς και τον Λιμενάρχη Πόρου, κ. Γεώργιο Σπυρίδωνα, για την παρουσία και τη στήριξή τους. Την εκδήλωση τίμησε επίσης και ο πρώην Δήμαρχος Πόρου, κ. Σπύρος Σπυρίδων.

Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας κ. Γεώργιος Αθανασίου τόνισε ότι το «1st Paddle Challenge - Poros 2026» εγκαινιάζει μια ευρύτερη στρατηγική δράσεων της Ομοσπονδίας, με στόχο την προώθηση του τουριστικού, εργασιακού, σχολικού αθλητισμού καθώς και τη δυναμική ανάπτυξη των αθλημάτων που καλλιεργεί. Στόχος είναι η καθιέρωση της διοργάνωσης ως ετήσιου θεσμού με διεθνή εμβέλεια, ενισχύοντας την παρουσία της Ελλάδας στον παγκόσμιο αθλητικό χάρτη και αναδεικνύοντας τα αθλήματα της Ε.Ο.Κ.-Κ. σε βασικό πυλώνα αθλητικής και τουριστικής ανάπτυξης.