Το «1st Paddle Challenge Poros 2026» έρχεται στον Πόρο στις 13–15 Μαρτίου 2026

Στον Πόρο στις 13-15 Μαρτίου θα διεξαχθεί το πρώτο Paddle Challenge Poros 2026.

Ο Πόρος φιλοξενεί για πρώτη φορά μια δυναμική και πολυδιάστατη διοργάνωση θαλάσσιου αθλητισμού, το “1 st Paddle Challenge Poros 2026”, το οποίο θα πραγματοποιηθεί από 13 έως 15 Μαρτίου 2026, συγκεντρώνοντας αθλητές/τριες και πληρώματα από όλη την Ελλάδα.

Η διοργάνωση περιλαμβάνει αγώνες και δράσεις με σκάφη Canoe Kayak, SUP και Dragon Boats, προβάλλοντας τη δύναμη, τη συνεργασία και τη μοναδική σχέση του ανθρώπου με το υγρό στοιχείο, σε ένα φυσικό περιβάλλον ιδανικό για θαλάσσια αθλήματα.

Τη διοργάνωση έχει αναλάβει η Ελληνική Ομοσπονδία Canoe-kayak, Sup, Surfing με συνδιοργανωτή τον Όμιλο Ναυτικών Αθλημάτων Τροιζηνίας, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή τους δέσμευση στην ανάπτυξη του ναυταθλητισμού και στην ενίσχυση του αθλητικού τουρισμού.

Το “1 st Paddle Challenge Poros 2026” γίνεται με την υποστήριξη του Δήμου Πόρου, και είναι υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Αττικής, προσδίδοντας στη διοργάνωση θεσμικό κύρος και υπογραμμίζοντας τη σημασία της για την ευρύτερη περιοχή.

Η διοργάνωση φιλοδοξεί να αποτελέσει θεσμό, προσελκύοντας αθλητές/τριες, ομάδες και φίλους του θαλάσσιου αθλητισμού, ενώ παράλληλα αναδεικνύει τον Πόρο ως ιδανικό προορισμό για διεθνείς και εγχώριες αθλητικές εκδηλώσεις υψηλού επιπέδου.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα και τις συμμετοχές θα ανακοινωθούν σύντομα.

Δηλώσεις συμμετοχής στον παρακάτω σύνδεσμο: https://canoekayak.gr/%cf%83%cf%85%ce%bc%ce%bc%ce%b5%cf%84%ce%bf%c

f%87%ce%ae-%cf%83%cf%84%ce%bf-1st-paddle-challenge-poros-2026

Επίσημη σελίδα στο facebook: https://www.facebook.com/share/1B1kK5ZpQo/