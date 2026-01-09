Έρχεται το πρώτο Paddle Challenge στον Πόρο

Η Ελληνική Ομοσπονδία Κάνοε-Καγιάκ, SUP και Surfing διοργανώνει στον Πόρο το πρώτο Paddle Challenge.

Μία μοναδική εμπειρία θα έχουν την ευκαιρία να βιώσουν όσοι βρεθούν το τριήμερο 13-15 Μαρτίου στον Πόρο, αφού η Ελληνική Ομοσπονδία Κάνοε-Καγιάκ, SUP και Surfing μαζί με τον δημοτική αρχή του νησιού και τον Όμιλο Ναυτικών Αθλημάτων Τροιζηνίας θα διοργανώσουν το πρώτο Paddle Challenge.

Θα μπορεί να συμμετάσχει οποιοσδήποτε διαθέτει SUP, Kayak, Canoe και Dragon Boat ανεξαρτήτου εμπειρίας. Περισσότερες λεπτομέρειες θα γίνουν γνωστές σύντομα.