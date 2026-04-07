Ο αντιπρόεδρος της ΠΑΕ Ολυμπιακός με αφορμή πληροφορίες και διαρροές για τους ορισμούς των διαιτητών της 2ης αγωνιστικής έκανε το σχόλιό του.

Ο Κώστας Καραπαπάς έκανε 2 αναρτήσεις μετά τις πληροφορίες ότι έχουν επιλεγεί για την 2η αγωνιστική των play Offs ένας Σλοβάκος και ένας Σλοβένος ανέφερε εν πρώτοις ότι οι μόνοι ελίτ από αυτές τις χώρες είναι οι Κρούζλιακ, Βίνσιτς και Ομπρένοβιτς. Εάν οριστεί κάποιος εξ αυτών - ανέφερε μετά - αυτό θα σημαίνει ότι ο Λανουά διέρρευσε τους ορισμούς με ότι αυτό συνεπάγεται.

Στην συνέχεια στάθηκε σε διαιτησίες των συγκεκριμένων σε βάρος του Ολυμπιακού - που στην 2η αγωνιστική θα παίξει κόντρα στον Παναθηναϊκό εκτός έδρας - και συμπλήρωσε ότι «αν διανοηθεί να τους ορίσει ο Λανουά ή εάν τους έχει έτοιμους για ορισμό καλύτερα να παραιτηθεί σήμερα μαζί με όλη την ΚΕΔ, την ΕΠΟ και όποιον άλλον έχει σχέση με αυτήν την σκόπιμη παγίδευση. Ο Ολυμπιακός δεν θα παίξει με τέτοιους όρους τα υπόλοιπα πέντε παιχνίδια που απομένουν. Ας το ξέρουν αυτό οι πάντες...».