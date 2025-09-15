Σε εξέλιξη το πρώτο Κοινόβιο SUP στο Ολυμπιακό Κωπηλατοδρόμιο Σχινιά

Το πρώτο κοινόβιο προετοιμασίας στο άθλημα του SUP πραγματοποιείται το τριήμερο 14-15-16 Σεπτεμβρίου στο Ολυμπιακό Κωπηλατοδρόμιο.

Για πρώτη φορά στην Ελλάδα πραγματοποιείται κοινόβιο προετοιμασίας στο άθλημα του SUP, μια ολοκληρωμένη διαδικασία προετοιμασίας αθλητών, που διεξάγεται στο Ολυμπιακό Κωπηλατοδρόμιο του Σχινιά στις 14, 15 και 16 Σεπτεμβρίου 2025, το οποίο αποτελεί τον ιδανικό χώρο γι αυτή την κορυφαία αθλητική διαδικασία.

Το κοινόβιο SUP αποτελεί ένα κομβικό στάδιο για τους αθλητές, οι οποίοι ολοκληρώνοντας όλες τις φάσεις του Πανελληνίου Κυπέλλου θα σχηματίσουν την Εθνική Ομάδα και θα εκπροσωπήσουν τη χώρα μας στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα που θα πραγματοποιηθεί στο Abu Dhabi 29/10-2/11/2025.

Στόχος του κοινοβίου είναι να προσφέρει στους αθλητές το βέλτιστο υπόβαθρο για κορυφαία απόδοση, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα ότι η Εθνική Ομάδα θα παρουσιαστεί πλήρως προετοιμασμένη και ανταγωνιστική στο φετινό Παγκόσμιο Πρωτάθλημα SUP. Άλλωστε, η εθνική ομάδα SUP έχει σημειώσει τα τελευταία 3 χρόνια μία πορεία σταθερά υψηλών επιδόσεων σε παγκόσμιο επίπεδο, καταλαμβάνοντας την 1η θέση το 2023 στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα SUP που διεξήχθη στην Πατάγια Ταϊλάνδης, τη 2η θέση το 2022 στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στην Γκντύνια Πολωνίας και την 3η θέση το 2024 στο παγκόσμιο Πρωτάθλημα στη Σαρασότα Φλόριντας.

Συνδυάζοντας επιστημονική τεκμηρίωση, προπονητική τακτική και υψηλό αθλητικό επίπεδο το κοινόβιο αυτό αποτελεί την πρώτη αλλά ουσιαστική διαδικασία προετοιμασίας και εσωτερικής αξιολόγησης