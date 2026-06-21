Η εθνική ομάδα κατέλαβε την 7η θέση στο ελεύθερο πρόγραμμα του ομαδικού στο Super Final του παγκοσμίου κυπέλλου καλλιτεχνικής κολύμβησης στο Τορόντο.

Η εθνική ομάδα κατέλαβε την 7η θέση στον τελικό του ελεύθερου προγράμματους του ομαδικού, στο Super Final του παγκοσμίου κυπέλλου καλλιτεχνικής κολύμβησης, που φιλοξενείται στο Τορόντο.

Την εθνική ομάδα, που βαθμολογήθηκε με 200,5375 β. για την εκτέλεση του προγράμματός της, συγκροτούσαν οι Θάλεια Δαμπάλη, Όλγα Ιμβριώτη, Ισμήνη Μαρία Καραβασίλη, Στυλιανός Κουκουσέλης- Φούσκης, Σοφία Ευαγγελία Μαλκογεώργου, Βασιλική Θάνου, Δανάη Τσαπραλή καιΓεωργία Μυρτώ Ζαγγανά. μΤο χρυσό μετάλλιο κατέκτησε η Ιαπωνία (257,9333), το ασημένιο η Ιταλία (248,2821) και το χάλκινο οι ΗΠΑ (238,2182).

Το βράδυ της Κυριακής (21/6, 22:30 ώρα Ελλάδας) ακολουθεί η παρουσία της εθνικής ομάδας στον τελικό του ακροβατικού.



