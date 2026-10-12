Οι νικητές στο Open πανελλήνιο πρωτάθλημα Bic Techno 293 και 293 Plus

Ολοκληρώθηκε το open πανελλήνιο πρωτάθλημα Bic Techno 293 και 293 Plus που διοργάνωσε με επιτυχία ο Ν.Α.Ο. Βάρης Βάρκιζας, υπό την αιγίδα της Ιστιοπλοϊκής ομοσπονδίας.

Με 11 ιστιοδρομίες ολοκληρώθηκε το open πανελλήνιο πρωτάθλημα Bic Techno 293 και 293 Plus που διοργάνωσε με επιτυχία ο Ν.Α.Ο. Βάρης Βάρκιζας υπό την αιγίδα της Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας.

Ο αγώνας μεταδόθηκε ζωντανά από το κανάλι της ΕΙΟ στο You Tube και όσοι τον παρακολούθησαν διαπίστωσαν το πολύ υψηλό επίπεδο των 100 ιστιοπλόων που έλαβαν μέρος. Ανάμεσά τους, άλλωστε, αγωνίστηκαν κάποιοι από τους κορυφαίους αθλητές του κόσμου στην συγκεκριμένη κατηγορία.

Οι διακριθέντες θα παραλάβουν από ένα σκάφος, ενώ οι νικητές στα U17 αγοριών και κοριτσιών, οι Ευάγγελος Κυριαζάκος και Κυριακή Ζέρβα, θα εκπροσωπήσουν τη χώρα μας στους Ολυμπιακούς Αγώνες Νέων που θα διεξαχθούν στο Ντακάρ της Σενεγάλης το διάστημα 31 Οκτωβρίου – 13 Νοεμβρίου.

Τα αποτελέσματα του πρωταθλήματος ανά ηλικιακή κατηγορία έχουν ως εξής:

U19 ΑΓΟΡΙΑ

1. Ορέστης Βαλιάδης Ν.Ο. Βουλιαγμένης

2. Σπύρος Μοναστηριώτης Ν.Α.Ο. Β.Β.

3. Παναγιώτης Ιωάννου Αθηναϊκός Ν.Ο.

U19 ΚΟΡΙΤΣΙΑ

1. Ευαγγελία Άννα Γεωργάτου Ν.Α.Ο. Β.Β.

2. Ειρήνη Στέλλα Καργοπούλου Ν.Ο. Κατοίκων Βουλιαγμένης

3. Ειρήνη Πατσία Πατσοπούλου Ν.Α.Ο. Β. Β.

U17 ΑΓΟΡΙΑ

1. Ευάγγελος Κυριαζάκος Αθηναϊκός Ν.Ο.

2. Ορέστης Νικόλαος Παλαμίδης Ν.Ο. Βουλιαγμένης

3. Φοίβος Κουλάλης Αθηναϊκός Ν.Ο.

U17 ΚΟΡΙΤΣΙΑ

1. Κυριακή Ζέρβα Αθηναϊκός Ν.Ο.

2. Ευγενία Υβόννη Γεννηματά Ν.Ο. Βουλιαγμένης

3. Χρυσοβαλάντω Ειρήνη Παπαδοπούλου Ν.Ο. Κατοίκων Βουλιαγμένης

U15 ΑΓΟΡΙΑ

1. Δημήτρης Αντωνίου Αθηναϊκός Ν.Ο.

2. Πάρις Δαμουλιάνος Αθλητικός Όμιλος Γουιντσέρφινγκ

3. Φίλιππος Κοντοβασίλης Ν.Α.Ο.Β.Β.

U15 ΚΟΡΙΤΣΙΑ

1.Ίρις Ευθυμίου Ν.Ο. Βουλιαγμένης

2. Ιωνίκα Οικονόμου Ν.Ο. Βουλιαγμένης

3. Σοφία Κουντουράκη Αθηναϊκός Ν.Ο.

U13 ΑΓΟΡΙΑ

1. Αντώνης Μαυρίδης Αθηναϊκός Ν.Ο.

2. Μάξιμος Παπάζογλου Ν.Α.Ο.Β.

3. Δημήτρης Ντόγκας Αθηναϊκός Ν.Ο.

U13 ΚΟΡΙΤΣΙΑ

1. Αντιγόνη Μανίκη Αθηναϊκός Ν.Ο.

2. Ισιδώρα Μέλια Σαντοριναίου Ν.Α.Ο.Β.Β.

3. Μαρία Χρυσανθοπούλου Ν.Α.Ο. Κέκρωψ