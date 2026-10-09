Τα αποτελέσματα της πρώτης μέρας του Open Πανελληνίου Πρωταθλήματος Bic Techno 293 και 293 Plus

Με τρεις ιστιοδρομίες ξεκίνησε το open πανελλήνιο πρωτάθλημα Bic Techno 293 και 293 Plus που διοργανώνει ο Ν.Α.Ο. Βάρης Βάρκιζας.

Με τρεις ιστιοδρομίες ξεκίνησε χθες Πέμπτη το open πανελλήνιο πρωτάθλημα Bic Techno 293 και 293 Plus που διοργανώνει ο Ν.Α.Ο. Βάρης Βάρκιζας υπό την αιγίδα της Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας. Ο αγώνας μεταδίδεται ζωντανά από το κανάλι της ΕΙΟ στο You Tube και ο καθένας μπορεί να παρακολουθήσει και να απολαύσει τις πολύ δυνατές ιστιοδρομίες, δεδομένου ότι οι 100 ιστιοπλόοι έχουν τεράστιο κίνητρο επιτυχίας.

Υπενθυμίζεται ότι μετά από απόφαση του Δ.Σ. της ΕΙΟ οι διακριθέντες θα παραλάβουν από την Ομοσπονδία ένα σκάφος. Τα πρώτα αποτελέσματα του πρωταθλήματος που θα ολοκληρωθεί την Κυριακή είναι:



U13 και U15 (50 σκάφη) Γενική Κατάταξη



1. Δημήτρης Αντωνίου Αθηναϊκός Ναυτικός Όμιλος 7 β.

2. Πάρις Δαμουλιάνος Αθλητικός Όμιλος Γουιντσέρφινγκ 13

3. Ίρις Ευθυμίου Ν.Ο. Βουλιαγμένης 16

4. Αναστασία-Αικατερίνη Αγγελάκου-Τσακίρη Ν.Α.Ο. Κέκρωψ 17

5. Ιωνίκα Οικονόμου Ν.ΙΟ. Βουλιαγμένης 19