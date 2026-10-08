Ιστιοπλοΐα: 11 Έλληνες αθλητές στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα κ21 στη Τουρκία
Με 11 ιστιοπλόους θα εκπροσωπηθεί η Ελλάδα στο open ευρωπαϊκό πρωτάθλημα ιστιοπλοϊας U21 των ολυμπιακών κατηγοριών ILCA 6 γυναικών και ILCA 7 ανδρών που θα διεξαχθεί στο Μπόντρουμ της Τουρκίας το διάστημα 9-16 Οκτωβρίου.
Οι Ελληνες αθλητές και αθλήτριες έχουν προετοιμαστεί όσο το δυνατόν καλύτερα για ένα τόσο απαιτητικό αγώνα στον οποίο η συμμετοχή είναι πολύ μεγάλη συνολικά από 42 χώρες. Στα ILCA 6 θα τρέξουν 76 κορίτσια, από τα οποία τα 66 είναι από την Ευρώπη. Στα ILCA 7 θα λάβουν μέρος 130 αγόρια, από τα οποία τα 120 είναι από την Ευρώπη, ενώ τα 50 θα αγωνιστούν και στην κατηγορία U19.
Στα κορίτσια θα συμμετέχουν η παγκόσμια πρωταθλήτρια 2025 και 2026 στην κατηγορία Youth Ερμιόνη Γκίκα και η Μαρία Παναγιώτα Παπαδάκη. Στα αγόρια θα τρέξουν οι Διαμαντής Πετριανός, Μάριος Σταθάς, Νικόλαος Κομιανός, Γεώργιος Αθανασόπουλος, Εμμανουήλ Βομβύλας, Κωνσταντίνος Πορτοσάλτε, Γεώργιος Μπουγιούρης, Αλέξανδρος Κυφίδης και Γεώργιος Κυπραίος.
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