Από ένα σκάφος θα παραλάβουν οι ιστιοπλόοι που θα διακριθούν στο Open Πανελλήνιο Πρωτάθλημα BIC Techno 293 και 293 Plus της Βάρκιζας!

Τεράστιο θα είναι το κίνητρο επιτυχίας για τους ιστιοπλόους που θα λάβουν μέρος στο open πανελλήνιο πρωτάθλημα Bic Techno 293 και 293 Plus που θα διεξαχθεί το διάστημα 7-11 Οκτωβρίου με διοργανωτή τον Ν.Α.Ο. Βάρης Βάρκιζας.

Μετά από απόφαση του Δ.Σ της ΕΙΟ, οι αθλητές και οι αθλήτριες που θα διακριθούν στον αγώνα θα παραλάβουν από ένα σκάφος!

Συγκεκριμένα, θα διατεθούν:

• Ένα (1) σκάφος στο 1ο αγόρι και ένα (1) σκάφος στο 1ο κορίτσι της ηλικιακής

κατηγορίας U17.

• Δύο (2) σκάφη στα δύο πρώτα αγόρια και δύο (2) σκάφη στα δύο πρώτα

κορίτσια της ηλικιακής κατηγορίας U13.

Η απόφαση αυτή αποτελεί έμπρακτη στήριξη της ΕΙΟ προς τους νεαρούς αθλητές και τις αθλήτριες της κατηγορίας TECHNO 293, με στόχο την ανάπτυξη και

περαιτέρω ενίσχυση της ελληνικής ιστιοσανίδας και την προετοιμασία της νέας γενιάς αθλητών για τις μεγάλες διεθνείς διοργανώσεις.

Επιπλέον, για τον αθλητή και την αθλήτρια που θα εκπροσωπήσουν τη χώρα μας στο Dakar 2026 Youth Olympic Games (Ολυμπιακοί Αγώνες Νέων Dakar 2026), θα διατεθούν από ένα (1) σκάφος της κατηγορίας U17!

Στο open πανελλήνιο πρωτάθλημα Bic Techno 293 και 293 Plus έχουν δηλώσει συμμετοχή 99 σκάφη από 13 ομίλους. Τα 62 είναι αγόρια και τα 37 κορίτσια. Στην κατηγορία Bic Techno 293 δικαίωμα συμμετοχής στα U17 ( εφήβων – νεανίδων) έχουν όσοι γεννήθηκαν μετά το 2010, στα U15 (παίδων – κορασίδων) όσοι γεννήθηκαν μετά το 2012 και στα τζούνιορ οι γεννηθέντες μεταξύ 2014 και 2016. Στα Bic Techno 293 Plus και στην κατηγορία ανδρών-γυναικών δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσοι γεννήθηκαν το 2007 και νωρίτερα και στην κατηγορία νέων ανδρών-νέων γυναικών όσοι γεννήθηκαν το 2008 και μετά.

