Καλό ξεκίνημα του Μαραμενίδη στο ευρωπαϊκό της Τουρκίας

Ο Κάμερον Μαραμενίδη ξεκίνησε με το δεξί στο open ευρωπαϊκό πρωτάθλημα της ολυμπιακής κατηγορίας Formula Kite που διεξάγεται στην Τουρκία.

Καλή πρεμιέρα για τον Κάμερον Μαραμενίδη στο open ευρωπαϊκό πρωτάθλημα της ολυμπιακής κατηγορίας Formula Kite που διεξάγεται στην Τουρκία. Τα 56 σκάφη που συμμετέχουν έχουν χωριστεί σε δυο στολίσκους και έγιναν ήδη οι πρώτες πέντε ιστιοδρομίες.

Ο Έλληνας πρωταθλητής τερμάτισε 8, 7, 6, 11 (την αφαίρεσε ως την χειρότερη), 4 αντίστοιχα και με 25 βαθμούς είναι 15ος στην γενική κατάταξη και 11ος στην ευρωπαϊκή.

Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα ILCA 6 γυναικών που βρίσκεται σε εξέλιξη στην Ιρλανδία η Ερμιόνη Γκίκα ανέβηκε στην 26η θέση με 52 βαθμούς. Στην τέταρτη και πέμπτη κούρσα τερμάτισε 13 και 10 αντίστοιχα. Η Βαρβάρα Πόρτολου είναι 76η με 140 βαθμούς. Συμμετέχουν 108 σκάφη από 44 χώρες.

Στη Μ. Βρετανία διεξάγεται το παγκόσμιο πρωτάθλημα iQFOil. Έχουν γίνει ήδη οκτώ ιστιοδρομίες και στις γυναίκες η Δανάη Γιαννούλη είναι 34η με 145β. και 15η στην κατηγορία U23. H Δανάη Ποντίφηξ είναι 40η με 164 βαθμούς μεταξύ 70 σκαφών από 23 χώρες.

Στους άνδρες ο Αλέξανδρος Κοκκινάκης είναι 104ος με 220 βαθμούς σε σύνολο 109 σκαφών από 36 χώρες.

Στον Βόλο όλα είναι έτοιμα για την έναρξη των 54ων Βαλκανικών Αγώνων ιστιοπλοΐας που διοργανώνει ο Ν.Ο. Βόλου και Αργοναύτες υπό την αιγίδα της Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας και την υποστήριξη του Δήμου Βόλου και της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Έχουν δηλώσει συμμετοχή 162 σκάφη στις κατηγορίες Οπτιμιστ, ΙLCA 4 και ΙLCA 6 από 8 χώρες και συγκεκριμένα τις Ελλάδα, Σερβία, Βουλγαρία, Ρουμανία, Τουρκία, Β. Μακεδονία, Μαυροβούνιο και προσκεκλημένη χώρα τη Μολδαβία.

Η πρώτη ιστιοδρομία έχει προγραμματιστεί την Παρασκευή και ο αγώνας θα ολοκληρωθεί την Κυριακή.