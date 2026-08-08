Στον Αστακό ολοκληρώνεται το Ράλι Ιονίου 2026

Η 36η Διεθνής Ιστιοπλοϊκή Εβδομάδα Ιονίου (Ράλι Ιονίου 2026) συνεχίστηκε χθες με 49 σκάφη να εκκινούν την 4η ιστιοδρομία, στη διαδρομή Λυγιά Λευκάδας - Αστακός, συνολικής απόστασης 26 ναυτικών μιλίων.

Η εκκίνηση δόθηκε περίπου ένα ναυτικό μίλι νότια της Λυγιάς Λευκάδας, με ασθενείς ανέμους έντασης περίπου 5 κόμβων. Τα σκάφη ξεκίνησαν σε κλειστή πλαγιοδρομία, αναζητώντας την καλύτερη δυνατή θέση στα πρώτα μίλια της διαδρομής. Στη συνέχεια, η μικρή ενίσχυση του ανέμου έδωσε στα σκάφη τη δυνατότητα να αναπτύξουν τη δική τους τακτική. Τα περισσότερα σκάφη επέλεξαν στα πρώτα μίλια να κινηθούν κοντά στις ακτές της Λευκάδας, πριν χαράξουν πορεία προς τον Αστακό. Ο στόλος ολοκλήρωσε τη ιστιοδρομία, τερματίζοντας στον Αστακό πριν το σούρουπο.

Σήμερα ολοκληρώνεται το αγωνιστικό πρόγραμμα με την 5η και τελευταία ιστιοδρομία, μια inshore διαδρομή 8 ναυτικών μιλίων στον Αστακό.

Το βράδυ θα πραγματοποιηθεί η Τελετή Λήξης της 36ης Διεθνούς Ιστιοπλοϊκής Εβδομάδας Ιονίου, με τις απονομές των επάθλων στην παραλία του Αστακού. Η βραδιά θα κορυφωθεί με μεγάλη συναυλία του Γιώργου Λιβάνη και της Ευαγγελίας, ολοκληρώνοντας με εορταστικό τρόπο τη φετινή διοργάνωση.



Τα αποτελέσματα ανά κατηγορία:

KΛΑΣΗ ORC CLUB

Κατηγορία A

1o OKYROI II, με κυβερνήτη τον Παναγιώτη Δαμιανή, τoυ Ναυτικού Ομίλου Λευκάδας

2o MALTESE FALCON, με κυβερνήτη τον Gintaras Chomentauskas, του Vilnius Υ.C.

3o APOSPERITIS, με κυβερνήτη τον Ευστράτιο Σουπιό, του Αθλητικού Ναυτικού Όμιλου Ζακύνθου

Κατηγορία Β

1o ANEMOLIA, με κυβερνήτη τον Ευάγγελο Λορετζάτο, του Ναυταθλητικού Ομίλου Κεφαλονιάς και Ιθάκης.

2o TOLMI, με κυβερνήτη τον Κωνσταντίνο Λημνιό, του Ιστιοπλοϊκού Ομίλου Καλαμάτας

3o GLAFKI II, με κυβερνήτη τον Κώστα Πρίφτη, του Ιστιοπλοϊκού Ομίλου Κέρκυρας

Κατηγορία C

1ο ISIDOROS, με κυβερνήτη τον Ευάγγελο Λιανό, του ΠΟΙΑΘ

2o BO, με κυβερνήτη τον Αποστόλη Λύκο, του Ναυτικού Αθλητικού Ομίλου Κέρκυρας.

3o IVILATO, με κυβερνήτη τον Θεοφάνη Κουρούτη, του Ιστιοπλοϊκού Ομίλου Κέρκυρας.

OVERALL ORC CLUB

1ο ISIDOROS, με κυβερνήτη τον Ευάγγελο Λιανό, του ΠΟΙΑΘ

2o BO, με κυβερνήτη τον Αποστόλη Λύκο, του Ναυτικού Αθλητικού Ομίλου Κέρκυρας.

3ο ANEMOLIA, με κυβερνήτη τον Ευάγγελο Λορετζάτο, του Ναυταθλητικού Ομίλου Κεφαλονιάς και Ιθάκης.

ΚΛΑΣΗ ORC INTERNATIONAL

1ο ALLEGORIA, με κυβερνήτη τον Ιωάννη Αργυράκη, του Ναυτικού Ομίλου Δελφιναρίου

2ο BIRDOURIC, με κυβερνήτη τον Philip Coberit, του Ιστιοπλοϊκού Ομίλου Πατρών

3ο LAVORO, με κυβερνήτη τον Σωτήρη Βλάχο, του Ιστιοπλοϊκού Ομίλου Μαρίνας Γουβιών

