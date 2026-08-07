Με προορισμό την Πρέβεζα συνεχίστηκε το Ράλι Ιονίου

Η 36η Διεθνής Ιστιοπλοϊκή Εβδομάδα Ιονίου συνεχίστηκε με την 3η ιστιοδρομία της διοργάνωσης, στη διαδρομή Παξοί – Πρέβεζα, συνολικής απόστασης 29 ναυτικών μιλίων.

Η εκκίνηση δόθηκε στο νοτιοανατολικό άκρο της Αντίπαξου, με ελαφρύ μαΐστρο έντασης περίπου 6 κόμβων, ο οποίος ενισχύθηκε πολύ γρήγορα, δημιουργώντας διαφορετικές στρατηγικές επιλογές για τα σκάφη ήδη από τα πρώτα λεπτά του αγώνα.

Τα πρώτα σκάφη που εκκίνησαν από τη σοφράνο πλευρά της γραμμής επέλεξαν να ανοίξουν άμεσα μπαλόνια, αξιοποιώντας τις αρχικές συνθήκες. Η ενίσχυση του ανέμου και η ελαφρά μεταβολή της διεύθυνσής του επέτρεψαν σύντομα και στα περισσότερα από τα υπόλοιπα σκάφη να ανοίξουν τα μπαλόνια τους, προσφέροντας ένα εντυπωσιακό θέαμα, με πολύχρωμα πανιά να γεμίζουν τον ορίζοντα του Ιονίου κατά τη διαδρομή προς τον τερματισμό.

Ο τερματισμός πραγματοποιήθηκε στον Παντοκράτορα Πρέβεζας, αριστερά από την είσοδο του διαύλου, ολοκληρώνοντας μία ακόμη απαιτητική και συναρπαστική ιστιοδρομία του φετινού Ράλι Ιονίου.

Το Ράλι Ιονίου συνεχίζεται σήμερα με προορισμό τον Αστακό, όπου θα ολοκληρωθεί το αγωνιστικό πρόγραμμα της φετινής διοργάνωσης και θα πραγματοποιηθεί η τελετή λήξης.



Αποτελέσματα 3ης Ιστιοδρομίας ανά κατηγορία:

KΛΑΣΗ ORC CLUB

Κατηγορία A

1o OKYROI II, με κυβερνήτη τον Παναγιώτη Δαμιανή, τoυ Ναυτικού Ομίλου Λευκάδας

2o ROSIKALISCA, με κυβερνήτη τον Ferdinado Galpiati, του LNI Gallipoti

3o MALTESE FALCON, με κυβερνήτη τον Gintaras Chomentauskas, του Vilnius Υ.C.

Κατηγορία Β

1o GLAFKI II, με κυβερνήτη τον Κώστα Πρίφτη, του Ιστιοπλοϊκού Ομίλου Κέρκυρας

2o KORONI II, με κυβερνήτη τον Κώστα Μπουρδάρα, του Ναυτικού Ομίλου Λευκάδας

3o TOLMI, με κυβερνήτη τον Κωνσταντίνο Λημνιό, του Ιστιοπλοϊκού Ομίλου Καλαμάτας

Κατηγορία C

1o KALLISTI, με κυβερνήτη τον Σπύρο Αντωνιάδη, του Ιστιοπλοϊκού Ομίλου Πατρών

2o ISIDOROS, με κυβερνήτη τον Ευάγγελο Λιανό, του ΠΟΙΑΘ

3o NEL VENTO Ι, με κυβερνήτη τον Γιάννη Μουντζιά, του ΝΑΟΕΦΚ

OVERALL ORC CLUB

1ο GLAFKI II, με κυβερνήτη τον Κώστα Πρίφτη, του Ιστιοπλοϊκού Ομίλου Κέρκυρας

2ο KALLISTI, με κυβερνήτη τον Σπύρο Αντωνιάδη, του Ιστιοπλοϊκού Ομίλου Πατρών

3ο KORONI II, με κυβερνήτη τον Κώστα Μπουρδάρα, του Ναυτικού Ομίλου Λευκάδας

ΚΛΑΣΗ ORC INTERNATIONAL

1ο ALLEGORIA, με κυβερνήτη τον Ιωάννη Αργυράκη, του Ναυτικού Ομίλου Δελφιναρίου

2ο BIRDOURIC, με κυβερνήτη τον Philip Coberit, του Ιστιοπλοϊκού Ομίλου Πατρών

3ο COCOBILL II, με κυβερνήτη τον Νίκο Σαραϊλίδη, του Ναυτικού Ιστιοπλοϊκού Ομίλου Πατρών