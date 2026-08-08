Η Νιούελς Όλντ Μπόις, η πρώτη ομάδα του Λιονέλ Μέσι, αποχαιρέτησε τον πατέρα του που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 68 ετών.

Ο Λιονέλ Μέσι θρηνεί για την απώλεια του πατέρα του. Όπως αναφέρουν παγκοσμίως τα μεγαλύτερα ΜΜΕ, ο Χόρχε Μέσι έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 68 ετών σε νοσοκομείο του Ροζάριο, ύστερα από πολύμηνη μάχη με σοβαρή ασθένεια.

Μετά την κυκλοφορία των τραγικών νέων, η πρώτη ομάδα του Λιονέλ Μέσι, Νιούελς Ολντ Μπόις, έσπευσε να αποχαιρετήσει τον πατέρα του Αργεντινού θρύλου, ενώ στάθηκε στον ρόλο και την καθοδήγηση που έδωσε ο Χόρχε στον αγαπημένο του γιο κατά την πορεία της ζωής του.

«Η Νιούελς Ολντ Μπόις αποχαιρετά με βαθιά θλίψη και οδύνη τον Χόρχε Μέσι, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 68 ετών, στην πόλη του Ροσάριο. Γνωστός και πιστός φίλαθλος της «Λέπρα», επιχειρηματίας και πατέρας του αρχηγού της Εθνικής Αργεντινής, Λιονέλ Αντρές Μέσι.

Ο Χόρχε υπήρξε το στήριγμα και ο άνθρωπος που, με διορατικότητα, συνέπεια και αγάπη, στήριξε και καθοδήγησε την πορεία του κορυφαίου ποδοσφαιριστή όλων των εποχών, μαζί με τη σύζυγό του, Σέλια Κουτσιτίνι.

Η αδιάλειπτη παρουσία του στο πλευρό του και ο καθοριστικός ρόλος του μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας υπήρξαν θεμελιώδεις σε κάθε βήμα της πορείας του Λιονέλ, από τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα στη Μαλβίνας μέχρι την κατάκτηση της κορυφής του παγκόσμιου ποδοσφαίρου.

Σε ευχαριστούμε που του έμαθες να αγαπά αυτά τα χρώματα.

Η Διοίκηση, τα μέλη, οι αθλητές και ολόκληρη η οικογένεια της Newell's Old Boys στέκονται με αγάπη και συμπαράσταση στο πλευρό της Σέλια, του Λιονέλ, του Ροδρίγο, του Ματίας και της Μαρία Σολ, καθώς και όλων των συγγενών, φίλων και αγαπημένων του προσώπων σε αυτές τις δύσκολες στιγμές.

Καλό σου ταξίδι, λεπρόσο» αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση που εξέδωσε η ομάδα της Αργεντινής στα social media.