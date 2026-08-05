Με τη συμμετοχή 49 σκαφών από 23 ιστιοπλοϊκούς ομίλους και περισσότερων από 200 ιστιοπλόων από την Ελλάδα και το εξωτερικό, βρίσκεται σε εξέλιξη η 36η Διεθνής Ιστιοπλοϊκή Εβδομάδα Ιονίου (Ράλι Ιονίου 2026), ένας από τους σημαντικότερους και μακροβιότερους αγώνες ανοικτής θαλάσσης της χώρας.

Η διοργάνωση πραγματοποιείται εκ περιτροπής από τον Ιστιοπλοϊκό Όμιλο Κέρκυρας (ΙΟΚ) και τον Ιστιοπλοϊκό Όμιλο Πατρών (ΙΟΠ), ενώ φέτος διοργανώνεται από τον Ιστιοπλοϊκό Όμιλο Κέρκυρας (ΙΟΚ) με τη συνεργασία των τοπικών ναυτικών ομίλων του Ιονίου. Η φετινή διοργάνωση αποκτά ιδιαίτερο συμβολισμό, καθώς συμπίπτει με τη συμπλήρωση 50 χρόνων παρουσίας και προσφοράς του ΙΟΚ στην ελληνική ιστιοπλοΐα και είναι αφιερωμένη στο μήνυμα «Sail for Peace, Sail for Kids», μεταφέροντας από το Ιόνιο ένα μήνυμα ειρήνης, αλληλεγγύης και ελπίδας για τα παιδιά όλου του κόσμου.

Πριν από την έναρξη του αγωνιστικού προγράμματος, οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να λάβουν μέρος σε μια σειρά πολιτιστικών και κοινωνικών δράσεων στην Κέρκυρα. Το πρόγραμμα περιλάμβανε μουσική και αφηγηματική παράσταση αφιερωμένη στον Νίκο Καββαδία, τον ποιητή της θάλασσας, ξενάγηση στην ιστορία και την αρχιτεκτονική της πόλης της Κέρκυρας, καθώς και αφήγηση αντιπολεμικών παραμυθιών για ενηλίκους, εμπνευσμένη από τις αξίες της ειρήνης, της δικαιοσύνης και της συνύπαρξης. Οι δράσεις ολοκληρώθηκαν με δεξίωση υποδοχής των αθλητών στις εγκαταστάσεις του ΙΟΚ.

Η πρώτη ιστιοδρομία, στη διαδρομή Κέρκυρα - Ερεικούσα, ολοκληρώθηκε με επιτυχία. Η Ερεικούσα, το βορειοδυτικότερο κατοικημένο νησί της Ελλάδας και ένα από τα τρία Διαπόντια Νησιά, υποδέχθηκε τα πληρώματα σε ένα ιδιαίτερο φυσικό περιβάλλον, αποτελώντας τον πρώτο σταθμό του φετινού Ράλι Ιονίου.

Πέρα από το αγωνιστικό μέρος, η παραμονή των πληρωμάτων στην Ερεικούσα συνδυάστηκε με δράσεις που ενίσχυσαν την επικοινωνία και το ομαδικό πνεύμα των συμμετεχόντων. Ξεχώρισε το παιχνίδι θησαυρού, μέσα από το οποίο κυβερνήτες και ιστιοπλόοι γνώρισαν με ευχάριστο και διαδραστικό τρόπο τους ανθρώπους της διοργάνωσης. Η ημέρα ολοκληρώθηκε με την απονομή των επάθλων στην παραλία και ένα beach party με μουσική, χορό και κοκτέιλ, που διοργάνωσε ο Ιστιοπλοϊκός Όμιλος Κέρκυρας.

Αποτελέσματα 1ης Ιστιοδρομίας

1ο RUSH, με κυβερνήτη τον Μιχάλη Τσατσόπουλο, του Ιστιοπλοϊκού Ομίλου Μαρίνας Γουβιών

2ο LAVORO, με κυβερνήτη τον Σωτήρη Βλάχο, του Ιστιοπλοϊκού Ομίλου Μαρίνας Γουβιών

3ο BIRDOURIC, με κυβερνήτη τον Philip Coberit, του Ιστιοπλοϊκού Ομίλου Πατρών

Το Ράλι Ιονίου συνεχίζεται με επόμενο σταθμό τους Παξούς και στη συνέχεια την Πρέβεζα, τη Λευκάδα και τον Αστακό, αναδεικνύοντας για ακόμη μία χρονιά τον ναυτικό χαρακτήρα, τον πολιτισμό και τη φυσική ομορφιά του Ιονίου.

Διεθνής Ιστιοπλοϊκή Εβδομάδα Ιονίου

Η Διεθνής Ιστιοπλοϊκή Εβδομάδα Ιονίου, γνωστή ως Ράλι Ιονίου, αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους και μακροβιότερους αγώνες ιστιοπλοΐας ανοικτής θαλάσσης στην Ελλάδα. Διοργανώνεται εδώ και 36 χρόνια, εκ περιτροπής από τον Ιστιοπλοϊκό Όμιλο Κέρκυρας και τον Ιστιοπλοϊκό Όμιλο Πατρών, με τη συνεργασία των ναυτικών ομίλων της περιοχής.

Ο θεσμός συνδυάζει τον αγωνιστικό χαρακτήρα με την προβολή νησιών και παράκτιων προορισμών, αναδεικνύοντας τη φυσική ομορφιά, τη ναυτική παράδοση και τον πολιτιστικό πλούτο τους, ενώ παράλληλα συμβάλλει στην ενίσχυση του θαλάσσιου τουρισμού και της τοπικής εξωστρέφειας.

Με τη σταθερή συμμετοχή δεκάδων σκαφών και πληρωμάτων από την Ελλάδα και το εξωτερικό, καθώς και μέσα από τις διαχρονικές διεθνείς συνεργασίες του, ιδιαίτερα με την Ιταλία, το Ράλι Ιονίου έχει καθιερωθεί ως μία από τις σημαντικότερες διεθνείς ιστιοπλοϊκές διοργανώσεις της χώρας και σημείο αναφοράς για την ιστιοπλοΐα στη Μεσόγειο.

Ιστιοπλοϊκός Όμιλος Κέρκυρας (IOK)

Ο Ιστιοπλοϊκός Όμιλος Κέρκυρας (ΙΟΚ), που φέτος συμπληρώνει 50 χρόνια παρουσίας και προσφοράς στην ελληνική ιστιοπλοΐα, αποτελεί έναν από τους πλέον δραστήριους ναυταθλητικούς φορείς της χώρας. Στη μακρόχρονη πορεία του έχει εκπαιδεύσει περισσότερους από 1.200 νέους και νέες μέσα από σχολές ιστιοπλοΐας ανοικτής θαλάσσης και έχει διοργανώσει σημαντικές διεθνείς διοργανώσεις, όπως το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα MINITON (1984), δύο Πρωταθλήματα Ανατολικής Μεσογείου, το Ράλι Ιονίου και τον αγώνα Brindisi - Κέρκυρα, έναν από τους σημαντικότερους διεθνείς αγώνες ιστιοπλοΐας της Μεσογείου.

Με συνεχή διεθνή παρουσία, σύγχρονες εγκαταστάσεις και ενεργό ρόλο στη ναυταθλητική κοινότητα, ο ΙΟΚ αποτελεί σημείο αναφοράς για την ελληνική ιστιοπλοΐα και σημαντικό πρεσβευτή της Κέρκυρας στη Μεσόγειο. Επενδύοντας διαχρονικά στη νέα γενιά, προάγει τις αξίες της ιστιοπλοΐας και ενισχύει την εκπαίδευση, τη συμμετοχή και την εξωστρέφεια.

