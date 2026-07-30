Σταθερά στην πρώτη θέση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Optimist της Πολωνίας βρίσκεται ο Νίκος Παππάς

Σταθερά στην 1η θέση με 20 βαθμούς ποινής του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος Οπτιμιστ που διεξάγεται στη Γκντίνια της Πολωνίας βρίσκεται ο Νίκος Παππάς.

Χθες Τετάρτη έγινε μόλις μία ιστιοδρομία λόγω άπνοιας και ο παγκόσμιος πρωταθλητής του 2025 τερμάτισε 8 ος διατηρώντας τη θέση του στη γενική βαθμολογία των 170 σκαφών από 49 χώρες.

Η διαφορά του Παππά με τον τέταρτο Τούρκο Α.Α. Μπαρούτ είναι 13 βαθμοί και σαφώς μπορεί να ανέβει ξανά στο βάθρο. Τα πάντα θα ξεκαθαρίσουν στην σημερινή τελευταία ημέρα του προγράμματος. Οι θέσεις του στις επτά κούρσες που έχουν γίνει είναι 11 (την αφαίρεσε), 1, 3, 2, 1, 5 και 8 αντίστοιχα.

Στη 2η θέση βρίσκεται ο Ιταλός Τζ. Νίμπι με 27 βαθμούς και στην 3η ο Ισπανός Λ. Γκαρίντο με 29 βαθμούς. Ο Ιωάννης Ζαβλανός είναι 19 ος με 58β., ο Σπυρίδων Δημητριάδης 21 ος με 60β. και ο Ιωάννης Ζιώργας 36ος με 102 βαθμούς. Στα κορίτσια πολύ καλά εξακολουθεί να πηγαίνει η Μαντλέν Μαρία Γκαμπάντ η οποία ανέβηκε στην 7η θέση με 56 βαθμούς μεταξύ 122 σκαφών από 47 χώρες. Στις επτά ιστιοδρομίες έχει τερματίσει 9, 4, 7, 10 40 ( την αφαίρεσε), 17 και 9 αντίστοιχα.

Η Αικατερίνη Λυδία Λιβιτσάνου είναι 48 η με 144 βαθμούς και η Άρτεμις Σωπύλη Κόκσαλ 68 η με 169 βαθμούς.