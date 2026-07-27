8 μετάλλια στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Techno 293 και 293 Plus της Πολωνίας κατέκτησαν οι Έλληνες ιστιοπλόοι!

Οι ελληνικοί θρίαμβοι στην ιστιοπλοΐα συνεχίζονται και έπεται συνέχεια πολύ σύντομα...

Στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Techno 293 και 293 Plus που ολοκληρώθηκε στο Σοπότ της Πολωνίας, οι ιστιοπλόοι μας κατέκτησαν 8 μετάλλια! Τρία χρυσά, τέσσερα

ασημένια και ένα χάλκινο.

Σε ένα ακόμη ευρωπαϊκό πρωτάθλημα οι αθλητές και οι αθλήτριες στα Techno απέδειξαν ότι είναι από τους κορυφαίους στον κόσμο κι ασφαλώς το μέλλον τους ανήκει. Πραγματοποίησαν εξαιρετική εμφάνιση και απέναντι σε σπουδαίους ξένους ιστιοπλόους κατάφεραν να ξεχωρίσουν σε έξι διαφορετικές κατηγορίες. Μάλιστα, σε μία (U17αγοριών) τα έξι σκάφη στα πρώτα 10 ήταν ελληνικά, ενώ στους άνδρες είχαμε τέσσερα σκάφη στην πρώτη 10άδα.

Στους άνδρες έγιναν 14 ιστιοδρομίες και ο Παναγιώτης Ιωάννου κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο με 16 βαθμούς ποινής σε σύνολο 25 σκαφών. Ο Ορέστης Βαλιάδης ήταν 4ος με 66β., ο Ιωάννης Δεσκές 8Ος με 91β. και ο Δημήτρης Γεωργάτος 9ος με 96 βαθμούς. Το δεύτερο χρυσό κατέκτησε η Κυριαζή Ζέρβα στα U17 κοριτσιών με 26 βαθμούς μετά από 13 ιστιοδρομίες. Στο δεύτερο σκαλί του βάθρου ανέβηκε η Ευγενία Υβόννη Γεννηματά με 31 βαθμούς σε σύνολο 43 σκαφών.

Το τρίτο χρυσό μετάλλιο ήρθε από τον Ευάγγελο Κυριαζάκο στα U17 αγοριών που τα 56 σκάφη έτρεξαν 14 ιστιοδρομίες. Ασημένιος ήταν ο Σπυρίδων Μοναστηριώτης, ενώ ο Ορέστης Νικόλαος Παλαμίδης τερμάτισε 4Ος με 64β,. ο Γιώργος Κανελλόπουλος 5ος με 96,5, ο Φοίβος Κουλάλης 8ος με 119 βαθμούς και ο Νικόλαος Ροδίτης 10ος με 142 βαθμούς. Στις γυναίκες έγιναν 14 κούρσες και η Ευαγγελία Άννα Γεωργάτου κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο με 44 βαθμούς μεταξύ 14 σκαφών.

Ένα ακόμα ασημένιο μετάλλιο κατέκτησε η Ιωνίκα Οικονόμου στην κατηγορία U13 κοριτσιών με πανί 5.0. Στην γενική των κοριτσιών η Αντιγόνη Μανίκη ανέβηκε στο τρίτο σκαλί του βάθρου. Συνολικά αγωνίστηκαν 58 σκάφη κι έγιναν 14 κούρσες. Στα U15 αγοριών τα 42 σκάφη έτρεξαν 15 ιστιοδρομίες και ο Θωμάς Ιωάννης Βαΐτσης κατέλαβε την 9η θέση με 130 βαθμούς.Στα U15 κοριτσιών, επίσης μετά από 15 ιστιοδρομίες, η Ίρις Ευθυμίου ήταν 11η με 132 βαθμούς σε σύνολο 34 σκαφών.