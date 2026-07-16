Διεκδικούν μετάλλια οι Έλληνες ιστιοπλόοι στο «2026 ILCA 6 Youth European Championship και Open European Trophy»

Μια πολύ μεγάλη διεθνή διοργάνωση διεξάγεται αυτές τις ημέρες στην Θεσσαλονίκη με διοργανωτή τον Ν.Α.Ο. Καλαμαριάς υπό την αιγίδα της Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας.

Ο λόγος για το «2026 ILCA 6 Youth European Championship και Open European Trophy». Η συμμετοχή είναι τεράστια και αγωνίζονται 314 ιστιοπλόοι από 38 χώρες. Το επίπεδο είναι πολύ υψηλό και οι Ελληνες ιστιοπλόοι θεωρούνται από τα φαβορί. Έχουν ήδη ξεκινήσει πολύ δυνατά και διεκδικούν μετάλλια!

Στα κορίτσια η κάτοχος 12 μεταλλίων σε παγκόσμια και ευρωπαϊκά πρωταθλήματα ILCA 6 Youth Ερμιόνη Γκίκα είναι 1 η και στην ευρωπαϊκή κατάταξη και στη γενική

βαθμολογία των 89 σκαφών! Στις έξι κούρσες που έχουν γίνει τερμάτισε δεύτερη στις πέντε και σε μια κούρσα κατέλαβε την όγδοη θέση την οποία έχει αφαιρέσει ως την

χειρότερή της.

Στα αγόρια ο Φίλιππος Πορτοσάλτε είναι 1 ος στην ευρωπαϊκή κατάταξη και 3ος στη γενική βαθμολογία των 225 σκαφών. Οι θέσεις του είναι 5, 1, 4, 6 ( την αφαίρεσε), 2 και 3 αντίστοιχα.

Ο Εμμανουήλ Αναστάσιος Βομβύλας είναι 7 ος στην Ευρώπη και 9ος στη γενική βαθμολογία με 24 βαθμούς. Έχει τερματίσει 6, 2, 8, 5, 3 και 58 (την αφαίρεσε). Από σήμερα ξεκινά η τελική φάση και οι φίλοι του αθλήματος θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν τις ιστιοδρομίες σε ζωντανή μετάδοση από το κανάλι της ΕΙΟ στο You Tube.

Ο ΑΓΩΝΑΣ ΠΡΟΚΡΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΟΥΝΤΙΑΛ ΤΗΣ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑΣ

Σε εξέλιξη βρίσκεται στη λίμνη Γκρανζόν της Ελβετίας η συμμετοχή της «Team Greece Odyssey» στην προκριματική φάση του «Star Sailors League Gold Cup», του Μουντιάλ της ιστιοπλοΐας.

Μετά και το τέλος της τέταρτης ιστιοδρομίας με σκάφη τύπου ΑC47 η ελληνική ομάδα είναι τρίτη με 5 βαθμούς έναντι 10 της Φινλανδίας και 9 της Ουκρανίας. Η νικήτρια ομάδα θα εξασφαλίσει τη συμμετοχή της στον τελικό της Βραζιλίας τον Νοέμβριο. Στη χθεσινή τέταρτη ιστιοδρομία οι Ελληνες ιστιοπλόοι βρέθηκαν αγκαλιά με τη νίκη,

αφού είχαν ξεφύγει τουλάχιστον 200 μέτρα, όμως παρουσιάστηκε πρόβλημα με το μπαλόνι κι αυτό τους κόστισε. Με την πρώτη θέση θα είχαν απόσταση μόλις δύο βαθμών από την πρώτη θέση και θα ήταν γερά μέσα στο παιχνίδι της πρόκρισης.

Σήμερα Πέμπτη θα γίνει μία κούρσα και αύριο Παρασκευή η τελευταία που θα είναι διπλή. Υπάρχουν ελπίδες και το ελληνικό πλήρωμα θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια.

Η Team Greece «Odyssey» αποτελείται από Ολυμπιονίκες, παγκόσμιους πρωταθλητές και πρωταθλητές Ευρώπης. Πρόκειται για τους Αιμίλιο Παπαθανασίου, Δημήτρη

Δεληγιάννη, Στέλιο Νούτσο, Σίμο Καμπουρίδη, Άκη Τσαρούχη, Αντώνη Μπουγιούρη, Χρύσα Μαρίνου, Γιώργο Καραδήμα και Γιώργος Τσιγκούλη και Αφροδίτη Ζέιχερς.