Με ρεκόρ συμμετοχών ξεκινά το AEGEAN 600

Με εβδομήντα μία ομάδες από είκοσι μια χώρες συμμετέχουν στο AEGEAN 600, με διοργανωτή τον Πανελλήνιο Όμιλο Ιστιοπλοΐας Ανοικτής Θαλάσσης

Ύστερα από μήνες, ακόμη και χρόνια προετοιμασίας για ορισμένες ομάδες, και μετά από εντατική δουλειά την τελευταία εβδομάδα στην Olympic Marine, 71 ομάδες από 21 χώρες είναι πλέον έτοιμες να εκκινήσουν αύριο στην 6η διοργάνωση του AEGEAN 600. Οι διοργανωτές από τον Πανελλήνιο Όμιλο Ιστιοπλοΐας Ανοικτής Θαλάσσης (ΠΟΙΑΘ) θα τοποθετήσουν τη γραμμή εκκίνησης νότια του Ακρωτηρίου Σουνίου, με σημείο στροφής στη βάση των εντυπωσιακών βράχων όπου δεσπόζει ο 2.500 ετών Ναός του Ποσειδώνα.

Σε έναν από τους πιο εντυπωσιακούς προορισμούς της ιστιοπλοΐας ανοικτής θαλάσσης, φίλοι και συγγενείς θα αποχαιρετήσουν τον στόλο πριν ξεκινήσει το επικό ταξίδι των 605 ναυτικών μιλίων στο Αιγαίο. Στο ίδιο αυτό σημείο, λίγες ημέρες αργότερα, οι ομάδες θα επιστρέψουν για τον τερματισμό του αγώνα.

Οι προχθεσινές προαγωνιστικές εκδηλώσεις περιλάμβαναν το Attica Warm-up Race, δίνοντας στις ομάδες την ευκαιρία να δοκιμάσουν τα σκάφη, τα πανιά και τα πληρώματά τους. Πολλά σκάφη βγήκαν στην αγωνιστική περιοχή ανατολικά του Olympic Marine για μια διαδρομή 7,7 ναυτικών μιλίων. Σε αντίθεση με τις θυελλώδεις συνθήκες της περσινής χρονιάς, ο φετινός αγώνας πραγματοποιήθηκε με ήπιους βορειοανατολικούς ανέμους 5-10 κόμβων, αρκετούς όμως ώστε τα πληρώματα να αποκτήσουν πολύτιμη αγωνιστική εμπειρία πριν από το κυρίως γεγονός.

Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκαν η συνάντηση κυβερνητών και η τελετή έναρξης, όπου οι ομάδες απόλαυσαν τη γνωστή ελληνική φιλοξενία, προσφορά των διοργανωτών και των χορηγών, ενώ είχαν την ευκαιρία να γνωριστούν μεταξύ τους, να ανταλλάξουν εμπειρίες και να φωτογραφηθούν πριν από την εκκίνηση.

Ήταν επίσης μια στιγμή περισυλλογής για όσα προηγήθηκαν και για όσα τους περιμένουν, πριν αποπλεύσουν σήμερα από τις θέσεις ελλιμενισμού τους στην Olympic Marine με προορισμό την περιοχή της εκκίνησης.

Ο Στράτης Ανδρεάδης αγωνίζεται με το Garcia 86 Maxi MELITI, που φέρει το όνομα πολλών από τα διάσημα, παγκόσμιας κλάσης σχέδια ανοικτής θαλάσσης του πατέρα του, Γεώργιου Ανδρεάδη. Το σημερινό MELITI είναι σαφώς πιο άνετο.

«Αγωνίζομαι με ένα σκάφος που διαθέτει κλιματισμό, γεννήτρια και μηχανή καφέ», λέει γελώντας, αν και πιστεύει ότι η ομάδα του μπορεί να διακριθεί εφόσον οι ισχυροί άνεμοι του Μελτεμιού διατηρηθούν. Παράλληλα, εκφράζει τον θαυμασμό του για τον αγώνα και την περιοχή.

«Μερικές από τις τελευταίες ανεξερεύνητες αγωνιστικές διαδρομές της Μεσογείου βρίσκονται στο Αιγαίο, οπότε είναι υπέροχο να συμμετέχει κανείς εδώ. Το AEGEAN 600 μπορεί να εξελιχθεί σε έναν από τους μεγάλους αγώνες της Μεσογείου, αν δεν είναι ήδη. Είναι ένας αγώνας που απαιτεί τακτική, δοκιμάζει όλα τα σημεία πλεύσης, συνδυάζει δυνατούς ανέμους αλλά και πλήρη άπνοια. Είναι ένας σπουδαίος αγώνας, όπου κορυφαίοι ιστιοπλόοι, tacticians και navigators μπορούν πραγματικά να ξεδιπλώσουν τις ικανότητές τους».

Ο φετινός στόλος είναι μεγάλος και ιδιαίτερα ποικιλόμορφος, με σκάφη από 30 έως 90 πόδια και πληρώματα που κυμαίνονται από δύο άτομα στην κατηγορία Double Handed έως περισσότερα από είκοσι στα Maxi.

Ανάμεσα στις συμμετοχές της Double Handed βρίσκεται το BELLEROPHON (ΗΠΑ), το Pegasus 50 του Leslie Moeller, ο οποίος αγωνίζεται μαζί με τη θρυλική Βρετανίδα ιστιοπλόο αγώνων ανοικτής θαλάσσης Pip Hare. Και οι δύο συμμετέχουν για πρώτη φορά στο AEGEAN 600.

«Από τότε που ξεκίνησε το AEGEAN 600, ήξερα ότι ήταν ένας από τους αγώνες των 600 μιλίων που ήθελα οπωσδήποτε να κάνω», δήλωσε η Hare. «Πρόκειται για μια τόσο απαιτητική διαδρομή μέσα σε ένα πανέμορφο περιβάλλον».

«Αφού αγόρασα αυτό το σκάφος στη Σλοβενία, έψαχνα αγώνες για να συμμετάσχω και αυτός μου φάνηκε εξαιρετικός», είπε ο Moeller. «Πολύς αέρας και ίσως μετά καθόλου αέρας, αλλά ελπίζω να έχει πολλή διασκέδαση».

Με τις συνεχείς αλλαγές πορείας και τη μεγάλη ποικιλία στις εντάσεις του ανέμου, και οι δύο αναγνωρίζουν ότι πρόκειται για μια ιδιαίτερα απαιτητική διαδρομή, ειδικά για τα πληρώματα δύο ατόμων.

«Καθώς είναι η πρώτη μας συμμετοχή, θα αγωνιστούμε απέναντι σε ανθρώπους που γνωρίζουν πολύ καλά αυτή τη διαδρομή. Γι' αυτό προσπαθούμε να μιλήσουμε με όσο το δυνατόν περισσότερους που την έχουν ζήσει», ανέφερε ο Moeller.

«Όλα περιστρέφονται γύρω από τα wind shadows (κοψίματα ανέμου λόγω των νησιών), τις δυνατές ριπές μέσα στα περάσματα και ξανά τα wind shadows», πρόσθεσε η Hare. «Για εμάς είναι σημαντικό να μην αλλάζουμε συνεχώς πανιά, γιατί σε ένα πλήρωμα δύο ατόμων αυτό μπορεί πολύ γρήγορα να οδηγήσει σε εξάντληση».

Μία ακόμη ομάδα που συμμετέχει για πρώτη φορά είναι το PROSECCO DOC SHOCKWAVE 3 (Ιταλία), το Reichel/Pugh 90 του Claudio Demartis. Ο υπεύθυνος τακτικής Andrea Micalli εξήγησε τι απασχολεί την ομάδα του ενόψει της αυριανής εκκίνησης. Στην ερώτηση γιατί επέλεξαν να συμμετάσχουν, απάντησε:

«Πολλοί από τους ανθρώπους που βρίσκονται στο σκάφος μας έχουν συμμετάσχει ξανά σε αυτόν τον αγώνα. Έχω ακούσει πολλές όμορφες ιστορίες και συναρπαστικές εμπειρίες και πραγματικά ανυπομονώ να τις ζήσω κι εγώ».

Η προετοιμασία τους βασίστηκε και στις συμβουλές φίλων από την Ελλάδα.

«Ευτυχώς έχω πολλούς Έλληνες φίλους, με τους οποίους συζήτησα εκτενώς πριν από τον αγώνα. Το δύσκολο στοιχείο είναι ότι η διαδρομή είναι εξαιρετικά μεταβλητή, κάτι που σημαίνει ότι δεν μπορείς να σχεδιάσεις τα πάντα από πριν. Μου είπαν ότι πρέπει να αντιμετωπίζεις τον αγώνα σαν μια σειρά από μικρότερους αγώνες. Αυτό αποτελεί ιδιαίτερη πρόκληση για ένα τόσο μεγάλο σκάφος όσο το δικό μας, όπου κάθε απόφαση απαιτεί σωστό χρονισμό και προγραμματισμό».

Παρότι πολλοί θεωρούν ότι το PROSECCO DOC SHOCKWAVE 3 είναι από τα φαβορί για τα Line Honors, ο Micalli εμφανίζεται επιφυλακτικός.

«Δεν μου αρέσει να θεωρούμαστε το μεγάλο φαβορί. Αντίθετα, δεν έχουμε προπονηθεί με αυτό το σκάφος σε τόσο δυνατούς ανέμους όσο αυτοί που περιμένουμε στην αρχή του αγώνα. Επικεντρωνόμαστε στο να κάνουμε σωστά τη δουλειά μας. Παρότι διαθέτουμε το μεγαλύτερο σκάφος του στόλου, αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα ότι είναι και το ταχύτερο. Πολλά άλλα σκάφη αποδίδουν εξαιρετικά στις πλεύσεις πρύμα και όρτσα-πλαγιοδρομία, επομένως θα είναι δύσκολο να τα κρατήσουμε πίσω μας. Θα κάνουμε όμως το καλύτερο δυνατό ώστε να παραμείνουμε μπροστά και να αξιοποιήσουμε κάθε ευκαιρία που θα μας δώσει ο αγώνας.»

«Μου αρέσει να λέω ότι για να τερματίσεις πρώτος, πρέπει πρώτα να τερματίσεις. Γι' αυτό στόχος μας είναι να περιορίσουμε όσο γίνεται τις ζημιές και να διατηρήσουμε ακέραια τόσο το σκάφος όσο και το πλήρωμα. Όλα είναι θέμα ομαδικής δουλειάς και σωστής προετοιμασίας. Έχουμε προπονηθεί πολύ για αυτόν τον αγώνα και ελπίζω όλα να εξελιχθούν όπως πρέπει.»

Σχολιάζοντας την πρόγνωση του καιρού, εκτιμά ότι οι συνθήκες θα παρουσιάσουν μεγάλες μεταβολές.

«Παρακολουθούμε πολύ στενά τις προγνώσεις. Φαίνεται ότι στην αρχή θα έχουμε αρκετό αέρα, στη μέση του αγώνα οι άνεμοι θα εξασθενήσουν και προς το τέλος θα ενισχυθούν ξανά. Εμείς επικεντρωνόμαστε στο να κάνουμε σωστά τα πράγματα από την αρχή χωρίς να προκαλέσουμε ζημιές και να περάσουμε με ασφάλεια το σημείο στροφής στη Ρόδο, όπου αναμένεται σημαντική αλλαγή στις καιρικές συνθήκες.»

Πράγματι, η Ρόδος έχει αποδειχθεί σε προηγούμενες διοργανώσεις καθοριστικό σημείο της διαδρομής, όπου οι πρωτοπόροι μπορούν να βρεθούν πίσω και αντίστροφα.

Για να βοηθήσει το κοινό να κατανοήσει πώς οι καιρικές συνθήκες επηρεάζουν την εξέλιξη του αγώνα, ο έμπειρος σχολιαστής αγώνων ανοικτής θαλάσσης Dobbs Davis του Seahorse Magazine θα παρουσιάζει καθημερινή εκπομπή ανάλυσης, η οποία θα ανεβαίνει στο κανάλι του AEGEAN 600 στο YouTube. Η εκπομπή θα παρουσιάζει τις θέσεις του στόλου μέσω των συστημάτων εντοπισμού YB, τις επικρατούσες και τις προβλεπόμενες καιρικές συνθήκες, καθώς και τις στρατηγικές και τακτικές επιλογές που θα αντιμετωπίζουν οι ομάδες κατά τη διάρκεια του αγώνα.

Η ROLEX ανέκαθεν συνδεόταν με δραστηριότητες που οδηγούνται από το πάθος, την αριστεία, την απόλυτη ακρίβεια, τη συνεχή επιδίωξη της τελειότητας και το ομαδικό πνεύμα. Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά η Rolex θα είναι παρούσα στο AEGEAN 600 ως ΕΠΙΣΗΜΟ ΡΟΛΟΙ της διοργάνωσης. Ο αγώνας AEGEAN 600 είναι ένας από τους ιστιοπλοϊκούς αγώνες 600 ναυτικών μιλίων που υποστηρίζονται από τη ROLEX, ως μέρος της 71χρονης σύνδεσης της με το άθλημα της ιστιοπλοΐας. Τα πληρώματα που συμμετέχουν έχουν να αντιμετωπίσουν τις συναρπαστικές προκλήσεις και τα μοναδικά χαρακτηριστικά αυτού του αγώνα, όπως και στους ιστορικούς αγώνες Rolex Sydney Hobart Yacht Race, Rolex Fastnet Race και Rolex Middle Sea Race.

Υπάρχει μια φυσική σχέση μεταξύ της ROLEX και των διεθνών ιστιοπλοϊκών αγώνων, όπου η χάραξη μιας επιτυχημένης πορείας απαιτεί αταλάντευτη δέσμευση, πλούσια εμπειρία και οξυδερκή διαίσθηση για να αντιμετωπίσει κανείς τις συνεχείς εναλλαγές του ανέμου, τα ισχυρά ρεύματα και τη δύναμη του κύματος. Η διαδρομή των 600 ναυτικών μιλίων, παραπλέει το μεγαλύτερο μέρος του Αιγαίου Πελάγους. Το AEGEAN 600 είναι από τους πολυπληθέστερους σε συμμετοχή σκαφών με ξένη σημαία των παρόμοιων αγώνων και αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία για την προβολή της Ελλάδας παγκοσμίως.

Το AEGEAN 600 διοργανώνεται από τον Πανελλήνιο Όμιλο Ιστιοπλοΐας Ανοικτής Θαλάσσης (ΠΟΙΑΘ) με συνδιοργανωτές την Περιφέρεια Αττικής και την Olympic Marine καθώς και με τη συμβολή του Υπουργείου Τουρισμού, του Υφυπουργείου Αθλητισμού και της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού. H ROLEX για τρίτη συνεχή χρονιά θα είναι το επίσημο ρολόι της διοργάνωσης.

Χορηγοί του αγώνα είναι ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού (ΕΟΤ) και η ΚΟΡΩΝΑΚΗΣ, ένας από τους κορυφαίους παγκοσμίως κατασκευαστές συνθετικών σχοινιών και συρματόσχοινων. Υποστηρικτές είναι η ΙΜΑ, διεθνής ένωση σκαφών MAXI, η κατασκευαστική εταιρεία ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ - ΑΘΗΝΑΙ, η PANTAENIUS, πολυεθνική ασφαλιστική εταιρεία σκαφών, η TECHNOHULL, εταιρεία κατασκευής φουσκωτών & πολυεστερικών σκαφών και η X-YACHTING, εταιρεία ενοικίασης σκαφών. Επίσημος συνεργάτης μετακινήσεων θα είναι η MERCEDES-BENZ. Συνεργαζόμενος όμιλος της διοργάνωσης είναι ο Ναυτικός Όμιλος Αιγαίου με έδρα την Olympic Marine.

Επίσημοι προμηθευτές είναι οι ηλεκτρικές εξωλέμβιες μηχανές Torqeedo empowered by Yamaha, η Helly Hansen και οι μπανάνες Dole. Χορηγοί επικοινωνίας του αγώνα είναι ο τηλεοπτικός σταθμός ΣΚΑΙ, ο οποίος είναι και ο επίσημος τηλεοπτικός μεταδότης της διοργάνωσης καθώς και η εφημερίδα H ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ. Επίσης τα περιοδικά Skipper on Deck, The YachtBook, Boats & Yachting Guide, Athens Riviera Journal και ο Ιστιοπλοϊκός Κόσμος. Χορηγός υπηρεσιών διαδικτύου είναι η εταιρεία Interad.