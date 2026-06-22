Πρεμιέρα του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Όπτιμιστ στο Μαρόκο

Με τέσσερις ιστιοδρομίες ξεκίνησε στο Μαρόκο το παγκόσμιο πρωτάθλημα της κλάσης Οπτιμιστ που ολοκληρώνεται στις 28 Ιουνίου.

Πρόκειται για μία πολύ μεγάλη διοργάνωση στην οποία η ελληνική ιστιοπλοΐα εκπροσωπείται με πέντε σκάφη και η αποστολή τους είναι εξαιρετικά δύσκολη, δεδομένου ότι η συμμετοχή είναι τεράστια. Συνολικά αγωνίζονται 284 σκάφη από 71 χώρες!

Οι αθλητές έχουν χωριστεί σε τέσσερις στολίσκους. Τον μπλε, τον πράσινο, τον κίτρινο και τον κόκκινο. Δύο αθλητές μας βρίσκονται ανάμεσα στους πρώτους 18, ενώ τέσσερα ελληνικά σκάφη είναι μεταξύ των πρώτων 50.

Συγκεκριμένα ο Δημήτρης Ελέζης βρίσκεται στην 14η θέση με 29 βαθμούς (7,6,5,11) και ο Χρήστος Διαγγελάκης είναι 18ος με 48 βαθμούς (4, 20, 11, 13).

Ο Κωνσταντίνος Κιούπης τερμάτισε 39, 15, 4 και 1 και με 59 βαθμούς είναι 30ος, ενώ ο Γεώργιος Κούντος βρίσκεται στην 49η θέση με 76 βαθμούς (25, 40, 5, 6).

Τέλος, ο Γεώργιος Καρναβάς είναι στην 127η θέση με 128 βαθμούς (28, 37, 17, 46).

Οι Ελληνες ιστιοπλόοι έχουν προετοιμαστεί κατάλληλα και έχουν περιθώρια βελτίωσης.