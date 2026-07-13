To Bleacher Report βάζει στο παιχνίδι τον Κάιρι Ίρβινγκ για τους Καβς ως... μοχλό πίεσης για τον ΛεΜπρόν Τζέιμς.

Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς συνεχίζει να κυκλοφορεί ελεύθερος και να ψάχνει το επόμενο βήμα της καριέρας. Ο Σαμς Σαράνια είχε αναφέρει πριν μέρες πως υπάρχουν τρεις ομάδες στο μυαλό του King James αυτή τη στιγμή για την επόμενη σελίδα της καριέρας του. Οι Χιτ, οι Καβς, αλλά και οι Σίξερς.

Από την πλευρά του ο δημοσιογράφος και καλός φίλος του King James, Mπράιαν Γουίντχορστ ανέφερε πως το Κλίβελαντ είναι η ομάδα που είναι βασική υποψήφια για να τον κάνει δικό της.

Και έρχεται το Bleacher Report να βάλει άλλη μια παράμετρος στο θέμα, αναφέροντας πως το Κλίβελαντ θα μπορούσε να επιδιώξει μια ανταλλαγή για τον Κάιρι Ίρβινγκ, προκειμένου να δελεάσει τον ΛεΜπρόν Τζέιμς να υπογράψει μαζί τους.

«Στην προτεινόμενη ανταλλαγή, το Κλίβελαντ θα αποκτήσει τους Ίρβινγκ, Γκάφορντ και Νάτζι Μάρσαλ από το Ντάλας. Το Μαϊάμι θα αποκτήσει τον Τζέιμς Χάρντεν, ενώ το Ντάλας θα αποκτήσει τους Τζάρετ Άλεν και Σρέντερ από το Κλίβελαντ, καθώς και τους Ντέιβιον Μίτσελ και Νίκολα Γιόβιτς από το Μαϊάμι», αναφέρεται.

King James και Uncle Drew είχαν πάρει πρωτάθλημα στους Καβς το 2016, επιστρέφοντας από το 1-3 κόντρα στους Γουόριορς, με τον ΛεΜπρόν να αναδεικνύεται MVP τελικών και τον Ίρβινγκ να βάζει το μεγάλο σουτ στο Game 7 που χάρισε τον τίτλο.