Ο Μαραμενίδης στο παγκόσμιο πρωτάθλημα στα Fornmula Kite

Ο Κάμερον Αλέξανδρος Μαραμενίδης θα πάρει μέρος στο παγκόσμιο πρωτάθλημα της ολυμπιακής κλάσης Formula Kite, που θα φιλοξενηθεί στην Πορτογαλία.

Σε έναν ακόμη σπουδαίο αγώνα θα λάβει μέρος ο Κάμερον Αλέξανδρος Μαραμενίδης στην ολυμπιακή κλάση Formula Kite. Ο λόγος για το παγκόσμιο πρωτάθλημα της Πορτογαλίας (9-16 Μαΐου) κι εκεί ο Έλληνας αθλητής θα αντιμετωπίσει τους κορυφαίους ιστιοπλόους του κόσμου και θα προσπαθήσει να πλασαριστεί σε όσο το δυνατόν ψηλότερη θέση.

Θυμίζουμε ότι πρόσφατα στον φημισμένο αγώνα του Ιέρ ο ιστιοπλόος του Ολυμπιακού κατέλαβε την 5η θέση σε σύνολο 44 σκαφών, δείχνοντας ότι βρίσκεται σε πολύ καλή αγωνιστική κατάσταση.

Ο Μαραμενίδης προετοιμάζεται εντατικά με μεγάλο στόχο την πρόκριση και τη διάκρισή του στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λος Αντζελες. Στην ίδια διοργάνωση θα τρέξει στις γυναίκες και η Αργυρώ Κρότση.

* Στην Κροατία βρίσκονται οι εθνικές ομάδες ILCA 6 γυναικών και ILCA 7 ανδρών ενόψει του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος που θα διεξαχθεί από 15 έως 22 Μαΐου.

Ο τεχνικός σύμβουλος της ΕΙΟ Λούκα Ράντελιτς και ο προπονητής Χρήστος Χιονάς επιβλέπουν την καθημερινή προπόνηση των ιστιοπλόων μας οι οποίοι θα πάρουν μέρος και στο πανελλήνιο πρωτάθλημα της Κροατίας, έτσι ώστε να δοκιμάσουν τον θαλάσσιο στίβο σε συνθήκες αγώνα.

