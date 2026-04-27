Ιστιοπλοΐα: Στην 5η θέση ο Μαρμενίδης στον αγώνα του Ιέρ
Σε έναν ακόμη πολύ δύσκολο αγώνα ο Μαραμενίδης έδειξε την κλάση του και ότι βρίσκεται στον σωστό δρόμο που δεν είναι άλλος από την πρόκριση της χώρας στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λος Αντζελες.
Οι θέσεις του Μαραμενίδη ήταν 6, 4, 5, 7, 6, 2, 4, 2, 16 (την αφαίρεσε), 11, 6, 7, 15 (την αφαίρεσε), 8 και 7 αντίστοιχα συγκεντρώνοντας 75 βαθμούς ποινής.
Το Π{ανελλήνιο ILCA 6
Με 10 ιστιοδρομίες ολοκληρώθηκε το πανελλήνιο πρωτάθλημα της κατηγορίας ILCA 6 ανδρών που διοργάνωσε η Ιστιοπλοϊκή Ομοσπονδία στις εγκαταστάσεις του «Athens International Sailing Center» και ταυτόχρονα αποτέλεσε και πρόκριση για την εθνική ομάδα.
Έγινε ένας πολύ δυνατός αγώνας και η πρώτη 10άδα έχει ως εξής:
- Χαράλαμπος Βελιανίτης Α.Ν.Ο. Γλυφάδας 67β.
- Γεώργιος Κυπραίος Ν.Ο. Πάρου 70 βαθμοί
- Μιχαήλ Κουλιανός Ν.Ο. Καλαμακίου 72
- Αναστάσιος Εμμανουήλ Βομβύλας Α.Ν.Ο. Γλυφάδας 76
- Μιχαήλ Ακάλεστος Ν.Ο. Πάρου 77
- Κωνσταντίνος Πορτοσάλτε Α.Ν.Ο Γλυφάδας 81
- Βασίλης Κουκούδης Α.Ν.Ο. Γλυφάδας 101
- Γεώργιος Μπουγιούρης Ν.Ο. Καλαμακίου 119
- Γεώργιος Απίστολας Ν.Ο. Αμφιθέας 12Ο
- Στέφανος Σαμαράς Ν.Ο. Αρτέμιδας Σπάτων 123
