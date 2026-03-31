Πρεμιέρα με προβλήματα για τους Έλληνες ιστιοπλόους στη Μαγιόρκα

Αρκετά προβλήματα είχε η ελληνική αποστολή ιστιοπλοϊας, λίγο πριν την έναρξη του 55ου Κυπέλλου στη Μαγιόρκα.

Πολλά και μεγάλα προβλήματα παρουσιάστηκαν στην ελληνική αποστολή λίγο πριν από την πρεμιέρα του 55ου κυπέλλου της Πριγκίπισσας Σοφίας που διεξάγεται στη

Μαγιόρκα.

Συγκεκριμένα δύο ιστιοπλόοι μας αντιμετώπισαν θέματα υγείας. Ο Αθανάσιος Λάχανης, που είναι δίδυμο με την Αφροδίτη Ζέιχερς στα 470 mixed, ούτε καν μπόρεσε να μπει στο σκάφος για να πάρει μέρος στην πρώτη ιστιοδρομία, ενώ η Ευαγγελία Καραγεώργου ξεκίνησε στα ILCA 6, τερμάτισε με μεγάλη δυσκολία και, δυστυχώς, δεν θα μπορέσει να συνεχίσει τον αγώνα.

Αυτά τα δυο περιστατικά έχουν στεναχωρήσει τους ιστιοπλόους μας, οι οποίοι, όμως, θα προσπαθήσουν για το καλύτερο δυνατό σε μία πολύ δυνατή διοργάνωση των ολυμπιακών κατηγοριών που άρχισε με πολύ κακές καιρικές συνθήκες. Γι’ αυτό και δεν έγιναν κούρσες στα Formula Kite ανδρών- γυναικών και τα iQFOiL ανδρών – γυναικών.

Στα ILCA 7 τρέχουν 199 σκάφη κι έχουν γίνει δύο ιστιοδρομίες. Ο Αντώνης Μπουγιούρης είναι 29ος με 30 βαθμούς (22, 8), ο Αθανάσιος Κυφίδης 31ος με 32 β. (12, 20) και από εκεί και πέρα ο Αδαμάντιος Πετριανός βρίσκεται στην 89η θέση με 59β., ο Γεώργιος Παπαδάκος (φωτ.) στην 120η με 76β. και ο Σπύρος Προβελέγγιος στην 143η με 90 βαθμούς.

Στα ILCA 6 και στην μοναδική κούρσα που έγινε, εκτός από την Ευαγγελία Καραγεώργου, συμμετείχε και η Βαρβάρα Πόρτολου η οποία τερμάτισε 47η και είναι 93η.

Στα 49er οι Πέτρος Κωνσταντινίδης – Γεώργιος Παπαδόπουλος είναι 86οι με 94 βαθμούς σε σύνολο 101 σκαφών και στα Nacra 17 οι Ιορδάνης Πασχαλίδης – Μαρία Τσαουσίδου βρίσκονται στην 40η θέση μεταξύ 42 σκαφών.