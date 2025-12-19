Σταθερά στο κυνήγι του μεταλλίου οι Χαμαριάς και Ξύπας στο παγκόσμιο πρωτάθλημα νέων

Οι Σωκράτης Χαμαριάς και Ιάσωνας Ξύπας βρίσκονται στην 4η θέση στα 420 αγοριών στο παγκόσμιο πρωτάθλημα νέων στη Βιλαμούρα.

Στην τελική ευθεία έχει μπει το παγκόσμιο πρωτάθλημα Νέων του 2025 που διεξάγεται στη Βιλαμούρα της Πορτογαλίας και στη κατηγορία 420 αγοριών οι Σωκράτης Χαμαριάς και Ιάσωνας Ξύπας εξακολουθούν να βρίσκονται στην 4η θέση, με 27 βαθμούς ποινής, σε σύνολο 28 σκαφών.

Στη μοναδική ιστιοδρομία της Πέμπτης (18/12) που έγινε στη συγκεκριμένη κατηγορία το ελληνικό δίδυμο κατέλαβε την 10η θέση και στις προηγούμενες τέσσερις οι θέσεις του ήταν 7ο, 140 (αφαιρέθηκε ως τη χειρότερη), 4ο και 6ο αντίστοιχα.

Στην κατηγορία των κοριτσιών οι Γεωργία Φαβίου – Αμαλία Παπανικήτα (φωτογραφία) είναι 12ες με 63 βαθμούς μεταξύ 20 σκαφών. Στις οκτώ κούρσες που έχουν γίνει τερμάτισαν 12ες 8ες, 16ες (την αφαίρεσαν), 9ες, 11ες, 9ες, 5ες και 9ες αντίστοιχα.

Στα ILCA 6 αγοριών έχουν γίνει οκτώ ιστιοδρομίες και ο Εμμανουήλ Βομβύλας είναι 16ος με 116 βαθμούς σε σύνολο 57 σκαφών. Οι θέσεις του είναι 7ος, 25ος, 58ος (αφαιρέθηκε), 6ος, 11ος, 39ος, 16ος, και 2ος αντίστοιχα.

Στα κορίτσια η Τατιανή Μπουγιατιώτη είναι 28η με 167 βαθμούς μεταξύ 49 σκαφών. Τερμάτισε 19η, 32η, 21η, 39η (την αφαίρεσε), 28η, 35η, 14η και 18η, αντίστοιχα.

Τέλος, στα Formula kite η Αργυρώ Κρότση είναι 6η με 53 βαθμούς μεταξύ 10 σκαφών. Έχουν γίνει οκτώ κούρσες και έχει τερματίσει στις τρεις 7η, 7η και 6η αντίστοιχα.