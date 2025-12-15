Στη Βιλαμούρα της Πορτογαλίας χτυπά η καρδιά της παγκόσμιας ιστιοπλοΐας, στο οποίο πρόκειται να κάνουν πρεμιέρα επτά Έλληνες αθλητές.

Τη Δευτέρα (15/12) αρχίζει το παγκόσμιο πρωτάθλημα Νέων του 2025, ένας πολύ μεγάλος αγώνας που ξεκίνησε το μακρινό 1971 και θεωρείται το σκαλοπάτι για τους μελλοντικούς Ολυμπιονίκες και επαγγελματίες ιστιοπλόους, δεδομένου ότι πολλοί νικητές του παρελθόντος έχουν πετύχει μεγάλες νίκες σε ανώτερο επίπεδο.

Η διοργάνωση θα ολοκληρωθεί το Σάββατο 20 Δεκεμβρίου και θα λάβουν μέρος αθλητές και αθλήτριες άνω των 12 ετών και κάτω των 19.

Φέτος το ενδιαφέρον είναι τεράστιο και οι συμμετοχές σε όλες τις κλάσεις έχουν φτάσει τις 400 από 70 χώρες! Η δε δομή του αγώνα αντικατοπτρίζει αυτή των Ολυμπιακών Αγώνων!

Η ελληνική ομάδα

Κλάση 420

Αγοριών

Σωκράτης Χαμαριάς - Ιάσων Ξύπας (αργυρό μετάλλιο στο πρόσφατο παγκόσμιο πρωτάθλημα)

Κοριτσιών

Γεωργία Φαβίου - Αμαλία Παπανικήτα ( αργυρό μετάλλιο στο παγκόσμιο πρωτάθλημα)

Κλάση ILCA 6

Ανδρών

Εμμανουήλ Βομβύλας (χρυσό στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα ILCA 4 Youth 2025)

Γυναικών

Τατιανή Μπουγιατιώτη (χάλκινο μετάλλιο U17 στο παγκόσμιο πρωτάθλημα ILCA 6 Youth Women 2023

Κλάση Formula Kite (Kiteboarding)

Κοριτσιών