Τις 13 έφτασαν οι χώρες που συμμετέχουν στην 34η «Athens International Sailing Week 2025»!

Το Χονγκ Κονγκ είναι η 13η χώρα που δήλωσε συμμετοχή στην 34η «Athens International Sailing Week, η δεύτερη φάση της οποίας ξεκινά την Κυριακή στον Σαρωνικό κόλπο.

Έτσι, οι χώρες που εκπροσωπούνται από 500 σκάφη και πλέον είναι οι Λιθουανία, Ουκρανία, Πολωνία, Κύπρος, Ελβετία, Γερμανία, Καναδάς, ΗΠΑ, Ινδία, Χονγκ Κονγκ, Ισραήλ, Τουρκία και Ελλάδα. Η παρουσία πολλών ξένων ιστιοπλόων στις περισσότερες κλάσεις ανεβάζει ακόμα πιο ψηλά το επίπεδο του αγώνα κι αυξάνει το κίνητρο διάκρισης για τους διαγωνιζόμενους. Σε αυτό συμβάλλει και η ζωντανή μετάδοση από το κανάλι της ΕΙΟ στο YouTube.

Αξίζει να σημειωθεί ότι τις ιστιοδρομίες της πρώτης φάσης στην ολυμπιακή κλάση iQFOiL παρακολούθησαν πολλοί φίλοι του αθλήματος από την Ελλάδα και το

εξωτερικό. Οι Ελληνες ιστιοπλόοι κατέκτησαν όλα τα μετάλλια στις τρεις κατηγορίες (μόνο ένα πήγε στο Ισραήλ) και στόχος τους είναι να ανέβουν στο βάθρο και στις υπόλοιπες κλάσεις.

Η 34η «Athens International Sailing Week 2025», λοιπόν, θα συνεχιστεί από την Κυριακή μέχρι τις 20 Νοεμβρίου με τις ολυμπιακές κλάσεις 470 mixed, 49er, ILCA 6 γυναικών και ILCA 7 ανδρών (ταυτόχρονα γίνονται και τα πανελλήνια πρωταθλήματα) στις εγκαταστάσεις του «Athens International Sailing Center» στη Ναυταθλητική Μαρίνα του Δήμου Καλλιθέας.

Η τρίτη φάση του αγώνα θα διεξαχθεί το διάστημα 20-23 Νοεμβρίου και συγκεκριμένα οι διεθνείς κατηγορίες 420 στον Ν.Ο. Καλαμακίου, ILCA 4 και ILCA 6 ανδρών στον Ν.Α.Ο Βούλας, Techno στον Ν.Ο. Βουλιαγμένης και Οπτιμιστ στο «Athens International Sailing Center».