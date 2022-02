Αυτή είναι η νέα Alpine A522 (video)

Η Alpine πραγματοποίησε την επίσημη παρουσίαση του μονοθεσίου της για τη νέα σεζόν της Formula 1.

Μετά τις Haas VF-22, Red Bull Racing RB18, Aston Martin AMR22, McLaren MCL36, Scuderia AlphaTauri AT03, Williams FW44, Ferrari F1-75 και Mercedes W13 E Performance, η Alpine A522 έγινε το ένατο μονοθέσιο του 2022 που αποκαλύφθηκε!

Η γαλλική ομάδα περίμενε μέχρι λίγο πριν τη έναρξη των χειμερινών δοκιμών εξέλιξης της Formula 1, για να μας δείξει το νέο της μονοθέσιο που αποτελεί τη δική της ερμηνεία των νέων τεχνικών κανονισμών που γράφτηκαν από τον Νικόλα Τομπάζη.





Η παρουσίαση μεταδόθηκε διαδικτυακά, με τον CEO του Groupe Renault Λούκα ντε Μέο και τον CEO της Alpine, Λοράν Ροσί, να ανεβαίνουν στη σκηνή, μιλώντας για την έως τώρα πορεία της ομάδας και τους μελλοντικούς στόχους της. Έπειτα, υποδέχθηκαν τον νέο διευθυντή της ομάδας, Ότμαρ Σαφνάουερ, προτού η σκυτάλη παραδοθεί στους οδηγούς.

Έπειτα είδαμε την A522 που υιοθετεί και νέα χρώματα, αφού η έλευση της BWT ως Χορηγός Ονομασίας, πρόσθεσε μπόλικο ροζ στον υπάρχοντα συνδυασμό με χρώματα της γαλλικής σημαίας, όπου φυσικά κυριαρχούσε το μπλε.







Ωστόσο, είδαμε ουσιαστικά ένα showcar με τα νέα χρώματα, την πραγματική Alpine θα τη δούμε αύριο, στο shakedown που θα γίνει στην πίστα του Μονμελό.



Μάλιστα, στο φινάλε της παρουσίασης είχαμε και μία έκπληξη: τη σύνδεση με το Παρίσι όπου με φόντο τον Πύργο του Άιφελ, είδαμε τα χρώματα που η Α522 θα έχει στους πρώτους δύο αγώνες του 2022, με το ροζ να κυριαρχεί!



Στα κόκπιτ θα είναι και φέτος το ίδιο, αξιόμαχο οδηγικό δίδυμο: ο παγκόσμιος πρωταθλητής Formula 1 του 2005 και του 2006, Φερνάντο Αλόνσο, με τον νικητή του περυσινού Grand Prix Ουγγαρίας, Έστεμπαν Όκον. Μαζί τους στη σκηνή ήταν και ο πρωταθλητής της Formula 2 και εφεδρικός οδηγός της Alpine, Όσκαρ Πιάστρι.

«Περιμένουμε καιρό αυτή τη σεζόν, με τις αλλαγές να καθυστερούν λόγω της πανδημίας. Το μονοθέσιο των νέων κανονισμών δείχνει φανταστικό. Έχουμε νέα υβριδική μηχανή και αισιοδοξούμε πως έχουμε καλό πλάνο εξέλιξης για αυτή τη νέα γενιά αυτοκινήτων», είπε μεταξύ άλλων ο Αλόνσο.

