Η McLaren αποκάλυψε το μονοθέσιό της για το παγκόσμιο πρωτάθλημα Formula 1 του 2022!

Αναμονή τέλος για τους υποστηρικτές της Mclaren, καθώς μετά τη Haas VF-22, τη Red Bull Racing RB18 και την Aston Martin AMR22, ήρθε η ώρα των αποκαλυπτηρίων του μονοθεσίου με το οποίο η ιστορική ομάδα θα μάχεται στο παγκόσμιο πρωτάθλημα Formula 1 του 2022.

Το κωδικό της όνομα είναι MCL36, κάτω από το κάλυμμα του κινητήρα κρύβει υβριδική μηχανή της Mercedes και πίσω από το τιμόνι της θα βρίσκονται και φέτος ο Αυστραλός Ντάνιελ Ρικιάρντο και ο Βρετανός Λάντο Νόρις, που πριν από μερικά 24ωρα επέκτεινε το συμβόλαιο συνεργασίας του με τη McLaren.

Οι δύο ταλαντούχοι οδηγοί, μετέφεραν τους παρουσιαστές της εκδήλωσης, τη σαγηνευτική Νάταλι Πίνκχαμ και τον βετεράνο οδηγό και νυν τελεσχολιαστή Καρούν Τσάντχοκ, στο εκθαμβωτικό McLaren Technology Centre του Ουόκινγκ. Κι όλα ξεκίνησαν με ένα εντυπωσιακό video με στιγμές από τις δραστηριότητες της McLaren σε όλο το αγωνιστικό φάσμα, με καλές αλλά και δύσκολες στιγμές, διότι κι αυτές, κομμάτι των αγώνων είναι!

It all starts here. 🤩



Watch live 👉 https://t.co/Mepi8jjAg5 pic.twitter.com/FfsxPOOIqx