Διοργανωτές, ομάδες και κατασκευαστές συμφώνησαν σε ένα σχέδιο δύο φάσεων που περιλαμβάνει την αύξηση της απόστασης στο grid και την απαγόρευση των συστημάτων holeshot, με στόχο την ασφάλεια των αναβατών.

Η έντονη ανησυχία για την ασφάλεια των αναβατών στο MotoGP μετά από μια σειρά σοβαρών ατυχημάτων στις πρώτες στροφές των αγώνων φέρνει άμεσες και ριζικές αλλαγές στους κανονισμούς. Η διοργανώτρια αρχή (MGPSEG), σε συνεργασία με την Ένωση Κατασκευαστών (MSMA) και τις ομάδες, κατέληξαν σε ένα κοινό πλάνο δράσης προκειμένου να μειωθεί ο συνωστισμός των μοτοσικλετών αμέσως μετά την εκκίνηση, εκεί δηλαδή όπου σημειώνονται τα περισσότερα ατυχήματα.

Η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι ήταν η τρομακτική καραμπόλα στα μέσα Μαΐου στην πρώτη στροφή της πίστας της Βαρκελώνης, κατά το Grand Prix της Καταλονίας. Εκεί, ο Γάλλος αναβάτης Ζοάν Ζαρκό υπέστη σοβαρό τραυματισμό στο γόνατο (ρήξη τενόντων) όταν το πόδι του εγκλωβίστηκε στη Ducati του Φραντσέσκο Μπανιάια μετά από μια αλυσιδωτή αντίδραση στα φρένα. Το πρόβλημα έγινε ακόμα πιο εμφανές την περασμένη Κυριακή, με ένα ακόμα χαοτικό ατύχημα στην πρώτη στροφή της πίστας Μπάλατον Παρκ στην Ουγγαρία, επιβεβαιώνοντας ότι η λήψη μέτρων δεν επιδέχεται άλλη καθυστέρηση.

Μεγαλύτερες αποστάσεις στην ευθεία της εκκίνησης

Η πρώτη άμεση παρέμβαση αφορά τη διαμόρφωση της σχάρας εκκίνησης (starting grid) και θα τεθεί σε ισχύ από το Grand Prix της Γερμανίας στο Σάχσενρινγκ, στις 12 Ιουλίου. Η απόσταση ανάμεσα σε κάθε σειρά της εκκίνησης θα αυξηθεί κατά τρία μέτρα. Αυτό σημαίνει ότι οι σειρές θα απέχουν πλέον μεταξύ τους 12 μέτρα αντί για 9 που ισχύει μέχρι σήμερα, δίνοντας στους αναβάτες περισσότερο ζωτικό χώρο και μεγαλύτερη απόσταση κατά την εκκίνηση.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο αριθμός των αναβατών ανά σειρά θα παραμείνει αμετάβλητος στους τρεις. Ο αθλητικός διευθυντής του MotoGP, Κάρλος Εθπελέτα, είχε προτείνει αρχικά να μειωθούν οι αναβάτες σε δύο ανά σειρά -στα πρότυπα της Formula 1- όμως η πρόταση αυτή απορρίφθηκε από τις ομάδες, οι οποίες προτίμησαν τη λύση της επιμήκυνσης του grid για να μην αλλάξει η παραδοσιακή δομή του σπορ.

Τέλος στα συστήματα Holeshot από το Σίλβερστον

Το δεύτερο και ακόμα πιο σημαντικό μέτρο αφορά την πλήρη απαγόρευση των συστημάτων holeshot, με ορίζοντα εφαρμογής το Grand Prix της Μεγάλης Βρετανίας στο Σίλβερστον, στα μέσα Αυγούστου. Πρόκειται για τα μηχανικά και υδραυλικά συστήματα που χαμηλώνουν το ύψος της μοτοσικλέτας (εμπρός και πίσω) στην εκκίνηση, ώστε να περιορίζεται το ανασήκωμα του εμπρός τροχού (σούζα) και να επιτυγχάνεται η μέγιστη δυνατή επιτάχυνση.

Αυτή η τεχνολογία οδηγεί τις μοτοσικλέτες να φτάνουν στην πρώτη στροφή με υπερβολικά υψηλές ταχύτητες και όλες μαζί σε ένα συμπαγές «μπουκέτο», αυξάνοντας γεωμετρικά τον κίνδυνο σύγκρουσης. Με τους νέους κανόνες, οι αναβάτες θα συνεχίσουν να έχουν το δικαίωμα να χρησιμοποιούν το σύστημα μεταβολής ύψους κατά τη διάρκεια του αγώνα (στις εξόδους των στροφών), όμως η χρήση του στο ξεκίνημα από τη γραμμή της εκκίνησης απαγορεύεται οριστικά. Η κατάργηση αυτών των συστημάτων ήταν ήδη προγραμματισμένη για το 2027 με τους νέους τεχνικούς κανονισμούς, όμως τα πρόσφατα ατυχήματα ανάγκασαν τους αρμόδιους να επισπεύσουν την εφαρμογή της.

Δοκιμή στο Μπρνο και οριστική επικύρωση

Η επίσημη πρώτη δοκιμή της νέας αυτής διαδικασίας εκκίνησης έχει προγραμματιστεί να γίνει στον αμέσως επόμενο αγώνα, στην πίστα του Μπρνο στην Τσεχία, σε δύο εβδομάδες από τώρα. Εφόσον τα αποτελέσματα της δοκιμής κριθούν ικανοποιητικά και επιβεβαιωθεί η πρακτικότητα των αλλαγών, η πρόταση θα σταλεί στην Επιτροπή Grand Prix (Grand Prix Commission) για την τυπική αλλαγή των κανονισμών για το υπόλοιπο της σεζόν του 2026.

Αρχικά, οι ιθύνοντες είχαν εξετάσει το ενδεχόμενο να επιβάλουν την απαγόρευση των holeshot συσκευών μόνο σε συγκεκριμένες πίστες με εξαιρετικά γρήγορες πρώτες στροφές, όπως το Σίλβερστον και το Φίλιπ Άιλαντ, καθώς εκεί η απενεργοποίηση των συστημάτων αυτών από τους αναβάτες είναι πιο δύσκολη και επικίνδυνη. Τελικά, ωστόσο, αποφασίστηκε ότι η ασφάλεια πρέπει να είναι ενιαία, και έτσι το μέτρο θα εφαρμοστεί οριζόντια σε όλα τα σιρκουί του παγκόσμιου πρωταθλήματος.