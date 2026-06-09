Ο Σαρλ Λεκλέρ ζητά απαντήσεις από τη Ferrari μετά την εγκατάλειψη στο Μονακό, αποκαλύπτοντας ότι τρία από τα τέσσερα φρένα του μονοθεσίου σταμάτησαν να λειτουργούν.

Με εφιαλτικό τρόπο εξελίχθηκε το Grand Prix Μονακό για τον Σαρλ Λεκλέρ. Ο Μονεγάσκος βρισκόταν σε τροχιά βάθρου στον αγώνα της πατρίδας του, όμως η προσπάθειά του ολοκληρώθηκε πρόωρα όταν κατέληξε στις μπαριέρες στη La Rascasse κατά τη διάρκεια επανεκκίνησης πίσω από το αυτοκίνητο ασφαλείας.

Το περιστατικό θύμισε έντονα το ατύχημα του Λανς Στρολ στο ίδιο σημείο νωρίτερα στον αγώνα. Ωστόσο ο οδηγός της Ferrari, παρότι φρέναρε στο σημείο που είχε διαλυθεί η άσφαλτος και κατέληξε στις μπαριέρες, ξεκαθάρισε ότι στην περίπτωσή του η αιτία ήταν ένα σοβαρό μηχανικό πρόβλημα.

Το πρόβλημα στα φρένα

Μετά τον αγώνα ο Λεκλέρ δεν πήρε την ευθύνη για την εγκατάλειψή του, ρίχνοντας το φταίξιμο στα φρένα της SF-26 του.

«Από τα τέσσερα φρένα, τα τρία δεν λειτουργούσαν. Σε ένα μονοθέσιο Formula 1 αυτό δεν είναι ποτέ καλό νέο. Το εμπρός αριστερό λειτουργούσε κανονικά, το εμπρός δεξί περίπου κατά το ήμισυ και τα δύο πίσω φρένα δεν λειτουργούσαν καθόλου. Όταν λέω καθόλου, εννοώ ότι στα δεδομένα δεν υπάρχει καμία επιβράδυνση. Είναι σαν να μην υπήρχαν καν οι δαγκάνες στο μονοθέσιο».

Σύμφωνα με τον Μονεγάσκο, η κατάσταση επιδεινώθηκε δραματικά κατά τη διάρκεια της περιόδου πίσω από το Αυτοκίνητο Ασφαλείας: «Το πρόβλημα ξεκίνησε με το αυτοκίνητο ασφαλείας. Μόλις μπήκαμε σε καθεστώς αυτοκινήτου ασφαλείας, τα τρία από τα τέσσερα φρένα σταμάτησαν να λειτουργούν και δεν κατάφερα ποτέ να τα επαναφέρω. Δοκίμασα πολλές διαφορετικές ρυθμίσεις για να βοηθήσω την κατάσταση. Η μοναδική λύση θα ήταν να μην φρενάρω στην τελευταία στροφή, αλλά τότε θα κατέληγα στον τοίχο στην πρώτη στροφή. Δεν υπήρχε καμία λύση».

Η απάντηση της Brembo στον Leclerc

Οι δηλώσεις του Σαρλ Λεκλέρ προκάλεσαν άμεση αντίδραση από την Brembo, η οποία προμηθεύει τη Ferrari με τα συστήματα πέδησης και αμφισβήτησε την εκτίμηση του Μονεγάσκου οδηγού.

Σε επίσημη ανακοίνωσή της, η ιταλική εταιρεία χαρακτήρισε πρόωρα τα συμπεράσματα που διατυπώθηκαν αμέσως μετά τον αγώνα:

«Ο Όμιλος Brembo εκφράζει τη μεγάλη του έκπληξη για όσα συνέβησαν στον Charles Leclerc κατά τη διάρκεια του Grand Prix Μονακό και αιφνιδιάστηκε από τις δηλώσεις που έκανε ο οδηγός μετά τον αγώνα. Η συνεργασία μεταξύ της Brembo και της Scuderia Ferrari διαρκεί περισσότερα από 50 χρόνια και επεκτείνεται επίσης σε άλλες εταιρείες του ομίλου, όπως οι AP Racing και Ohlins, γεγονός που επιβεβαιώνει τη σταθερότητα και το εύρος αυτής της συνεργασίας. Η εταιρεία δεν γνωρίζει ακόμη τα αίτια των προβλημάτων που αντιμετώπισε ο Σαρλ Λεκλέρ και για αυτό θεωρεί πρόωρο να γίνουν οριστικές τεχνικές εκτιμήσεις πριν αναλυθούν όλα τα διαθέσιμα δεδομένα. Σε τέτοιες περιπτώσεις είναι απαραίτητο να εξεταστούν τα δεδομένα τηλεμετρίας μαζί με τους μηχανικούς της ομάδας, ώστε να εντοπιστεί με ακρίβεια η πραγματική αιτία του συμβάντος».

Onboard with Charles Leclerc for his crash, prior to the Red Flag! 👇#F1 #MonacoGP pic.twitter.com/VdOHk9FSRM — Formula 1 (@F1) June 7, 2026

Αλλαγές από τη Βαρκελώνη

Ο Λεκλέρ επιβεβαίωσε πως από τον επόμενο αγώνα θα περάσει στις ρυθμίσεις φρένων που έχει ο teammate του, Λιούις Χάμιλτον.

«Το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι έχουμε μία λύση. Από τον επόμενο αγώνα θα χρησιμοποιήσω τη διαμόρφωση φρένων του Λιούις. Ελπίζω ότι αυτό θα αποτελέσει ένα βήμα προς τα εμπρός, γιατί μέχρι τώρα ήταν πραγματικός εφιάλτης. Νομίζω ότι ο Φρεντ και ο Ζερόμείδαν τα δεδομένα και για όλους είναι ξεκάθαρο τι συνέβη. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Πρέπει απλώς να βρούμε λύση στα φρένα μας. Όταν συμβαίνουν τέτοια προβλήματα δεν μπορώ να κάνω σωστά τη δουλειά μου».

