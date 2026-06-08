Τα τελικά αποτελέσματα του Grand Prix Μονακό δεν θα επισημοποιηθούν πριν από τον επερχόμενο αγώνα στην πίστα της Βαρκελώνης.

Η Alpine F1 εξετάζει κάθε διαθέσιμη επιλογή μετά το Grand Prix Μονακό, καθώς θεωρεί ότι οι ποινές που επιβλήθηκαν στους Πιέρ Γκασλί και Φράνκο Κολαπίντο της στέρησαν ένα αποτέλεσμα που άξιζε μέσα στην πίστα.

Ο Γκασλί τερμάτισε τρίτος στο Πριγκιπάτο, όμως δύο ποινές για υπέρβαση του ορίου ταχύτητας στα pits πρόσθεσαν συνολικά 10 δευτερόλεπτα στον χρόνο του, ρίχνοντάς τον τελικά στην έβδομη θέση. Μετά τον αγώνα, η γαλλική ομάδα ανακοίνωσε πως κατέθεσε επίσημο αίτημα επανεξέτασης της υπόθεσης στη FIA.

«Μας έκλεψαν το βάθρο»

Ο Γκασλί, μετά το πέσιμο της καρό σημαίας δεν έκρυψε την απογοήτευσή του. Ο Γάλλος υποστήριξε ότι τα στοιχεία που είχε στη διάθεσή του έδειχναν πως δεν παραβίασε το όριο ταχύτητας.

«Γνωρίζω με βεβαιότητα ότι τα δεδομένα του μονοθεσίου δείχνουν ταχύτητα κάτω από τα 60 χλμ/ώρα. Και στις δύο περιπτώσεις ενεργοποίησα τον περιοριστή ταχύτητας πολύ πριν από τη γραμμή. Πρόκειται ίσως για την πιο απλή ρύθμιση που υπάρχει σε ένα μονοθέσιο Formula 1».

Ο Γάλλος στάθηκε επίσης στο γεγονός ότι δεν ήταν ο μοναδικός οδηγός που τιμωρήθηκε για το ίδιο παράπτωμα: «Όταν βλέπεις τρεις ή τέσσερις ομάδες να τιμωρούνται για υπέρβαση ταχύτητας, τότε ίσως αυτό πρέπει να σημάνει συναγερμό στους ανθρώπους που πρέπει να ελέγξουν τι ακριβώς συμβαίνει. Γιατί κάτι δεν είναι σωστό».

Τα ερωτήματα για τη λωρίδα των pits

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν προκύψει μετά τον αγώνα, αρκετές ομάδες είχαν προειδοποιήσει τους οδηγούς τους να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στην είσοδο και την έξοδο των pits. Μάλιστα, η δεύτερη ποινή του Γκασλί ήρθε όταν ακολουθούσε το γκρουπ των μονοθεσίων πίσω από το αυτοκίνητο ασφαλείας, ενώ εκτιμάται ότι και στις δύο περιπτώσεις η υπέρβαση ήταν μικρότερη από 1 χλμ/ώρα.

Υπάρχουν επίσης αναφορές ότι η νέα διαμόρφωση της εξόδου των pits, η οποία τροποποιήθηκε φέτος για να εξυπηρετήσει την παρουσία της Cadillac στο πρωτάθλημα, ίσως επηρέασε τον τρόπο με τον οποίο υπολογιζόταν η μέση ταχύτητα ορισμένων μονοθεσίων.

No matter the final result, that performance is something to be proud of @PierreGASLY 👏



From the start, you absolutely drove your heart out there today. pic.twitter.com/j4gxn4Jtk9 June 7, 2026

Δύσκολη η ανατροπή της απόφασης

Παρά τις αντιδράσεις της Alpine, οι πιθανότητες επιτυχίας της προσφυγής θεωρούνται περιορισμένες. Για να γίνει δεκτό ένα αίτημα επανεξέτασης, η FIA απαιτεί την παρουσίαση ενός «σημαντικού και νέου στοιχείου», το οποίο δεν ήταν διαθέσιμο στους αγωνοδίκες τη στιγμή που λήφθηκε η αρχική απόφαση.

Επιπλέον, η FIA φέρεται να είχε ενημερώσει τις ομάδες πριν από το αγωνιστικό τριήμερο για τις ιδιαιτερότητες της νέας διαμόρφωσης των pits, γεγονός που δυσκολεύει ακόμη περισσότερο τη θέση της Alpine.

Η επανεξέταση αναμένεται να πραγματοποιηθεί το επερχόμενο Grand Prix Βαρκελώνης το τριήμερο 12-14 Ιουνίου.